Chinas Kohle- und Gasförderung im März auf Rekordniveau gestiegen

Nach der russischen Invasion in der Ukraine waren die internationalen Preise für Kohle und Gas in die Höhe geschossen. Daraufhin hat China für die Versorgungssicherheit im März die Kohle- und Gasförderung im eigenen Land auf das bisher höchste Niveau erhöht. Dies berichtete Bloomberg News gestern.





Nach den statistischen Daten Chinas liegt die Kohleproduktion in China im vergangenen Monat bei 396 Millionen Tonnen und ist gegenüber demselben Vorjahresmonat um 15 Prozent und damit auf das bisher höchste Niveau gestiegen. Die Erdgasproduktion ist gegenüber demselben Vorjahresmonat um 6,3 Prozent auf 19,7 Milliarden Kubikmeter ebenfalls auf das Rekordniveau gestiegen.





Die Rohölproduktion ist im vergangenen Monat mit 17,71 Millionen Tonnen gegenüber demselben Vorjahreszeitraum um 3,9 Prozent nach oben geklettert und war damit seit Dezember 2015 am höchsten. Aber aufgrund der geschwächten Nachfrage durch die erneute Verbreitung von Covid-19 ist die Raffinerietätigkeit zurückgegangen. Bei den Metallen schrumpfte die Stahlproduktion, weil in einigen Regionen Chinas wie Tangshan in der Provinz Hubei wegen der Corona-Schutzmaßnahmen die Produktionsaktivitäten behindert waren.





Die Aluminiumproduktion ist jedoch gestiegen, nachdem die chinesischen Hütten aufgrund des Preisanstiegs wegen des Krieges in der Ukraine mit den bisher ungenutzten Anlagen auch neue Anlagen in Betrieb nahmen. Bloomberg teilte mit, dass China alle Kraft für die Steigerung der Kohleproduktion aufgeboten habe, nachdem seine Wirtschaft im vergangenen April von einer beispiellosen Stromkrise betroffen war.