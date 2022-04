Foto einer Studierenden auf First-Class-Flug rüttelt an Malaysias rassenbasierter Politik

ⓒ YONHAP News, SPH Media Limited

Wegen einer Studierenden, die ein Foto von sich selbst bei einem First-Class-Flug gepostet hat, ist die Bumiputra-Politik Malaysias, die seit etwa 50 Jahren Malaien bevorzugt, unter Beschuss geraten. Laut Medien wie „The Straits Times“ hat eine malaysische Studierende namens Tasnim Shah Anfang des Monats in ihrem sozialen Netzwerk Fotos gepostet, die sie bei ihrer Flugreise in der First Class von London nach Dubai zeigten. Die 23-Jährige, die auch von ihr produzierte Kleidung verkauft, ist ein Influencer mit über 600.000 Instagram-Followern. Sie schrieb zu den Fotos, dass es eine Belohnung für sich selbst sei. Das Problem ist, dass sie an der Technischen Universität MARA studiert.





Die öffentliche Universität wurde ursprünglich 1956 für die Berufsausbildung der in Malaysia heimischen indigenen Völker ins Leben gerufen, dann 1965 in MARA College und 1999 in Technische Universität MARA umbenannt. Viele Internetnutzer kritisierten, ob Tasnim Shah, die aus einer reichen Familie zu stammen scheine, nicht einem unterprivilegierten Studenten einen Studienplatz an dieser Uni weggenommen habe. Sie deaktivierte daraufhin sofort ihren Instagram-Account. Die Angelegenheit entfachte aber eine heftige Debatte über die Effektivität der Bumiputra-Politik.





Die Bevölkerung Malaysias setzt sich zu über 50 Prozent aus Malaien, zu 20 Prozent aus Chinesen und zu sieben Prozent aus Indern zusammen. Chinesen haben großen Einfluss auf die Wirtschaft, aber die politische Macht haben die Malaien. Die malaysische Regierung treibt seit 1971 eine die Malaien bevorzugende Politik voran, um die Wohlstandskluft zwischen den beiden Bevölkerungsteilen zu verringern. Damit wurden die Malaien in vielen Bereichen bevorzugt und gefördert.





Ein solches positives Diskriminierungsprogramm hat zwar in der Tat den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Status der Malaien verbessert, wurde jedoch von den Chinesen und Indern als rassendiskriminierende Politik kritisiert. Die Kritik wird immer lauter, weil von den verschiedenen wirtschaftlichen Privilegien nicht die armen, sondern die reichen Malaien zu profitieren scheinen.