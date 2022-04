Yoon Kye-sang feiert im Juni Hochzeit

ⓒ JUST Entertainment

Der südkoreanische Schauspieler Yoon Kye-sang feiert im Juni seine Hochzeit. Yoons Managementagentur Just Entertainment teilte am 18. April mit, dass die Hochzeit am 9. Juni im Hotel Shilla unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet.

Yoon ist seit vergangenem August mit einer fünf Jahre jüngeren Geschäftsfrau aus der Beauty-Branche verheiratet. Wegen der Corona-Pandemie hat das Paar damals vorerst seine Eheschließung angemeldet, ohne die Hochzeitsfeier zu veranstalten.

Yoon, der 1999 als Mitglied der Boyband GOD debütierte, wechselte erfolgreich ins Schauspielerfach und hat bisher in verschiedenen Filmen und Fernsehserien mitgewirkt.