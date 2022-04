Wie sich Nordkorea auf Verpackungen für Snacks zeigt

ⓒ KBS

Es ist nicht einfach, sich ein Gesamtbild vom gesellschaftlichen Leben in Nordkorea zu machen, das sich seit Jahrzehnten von der Außenwelt mehr oder weniger abschottet. Der Austausch und der Handel mit Südkorea liegt zudem seit Jahren auf Eis. Viele Experten sind auf Aussagen von nordkoreanischen Flüchtlingen oder etwa auch auf Satellitenbilder angewiesen. Aber auch Verpackungsmaterial für Konsumgüter sagen etwas über die Gesellschaft des Landes aus. Der Leiter des Busan Hana Center an der Dong-A-Universität in Südkorea, Kang Dong-wan, analysierte nordkoreanische Verpackungen, die an den Stränden von fünf südkoreanischen Inseln vor der Westküste angeschwemt wurden. Auch sammelte er Informationen in der nordkoreanisch-chinesischen Grenzregion. Er sagt:





Ich machte von den Flüssen Yalu und Tumen in China aus Fotos vom gegenüberliegenden Nordkorea. Doch war es in den vergangenen Jahren wegen der Covid-19-Pandemie schwierig, zu reisen. In Südkorea können sie von fünf Inseln des Westmeers einschließlich Baengnyeong und Yeonpyeong nach Nordkorea hinüberschauen. Ich reiste also dahin, um Fotos zu machen. Ich stieß dort auf Abfall aus Nordkorea, darunter Verpackungen. Produktverpackungen zeigen, welche Art von Waren in Nordkorea produziert werden, welches Design ihnen gegeben wird und was dabei hervorgehoben werden soll. Die Namen der Fabriken und der wichtigsten Zutaten sind auf den Verpackungen zu lesen. Die Informationen auf ihnen stellen wertvolles Forschungsmaterial dar, das einen Blick darauf wirft, wie die nordkoranische Wirtschaft funktioniert.





Kang sammelte im vergangenen Jahr rund 2000 nordkoreanische Verpackungen, Taschen und Behälter. Von ihnen hat er 1400 untersucht und klassifiziert. Packungen für Snacks oder Knabberartikel machen dabei einen großen Teil der Dinge aus Nordkorea aus, die angespült werden. Sie zeigen die Namen verschiedener Fabriken, wie etwa die Allgemeine KumCup-Nahrungsmittel-Fabrik für Sportler, die Kyonghung-Unhasu-Lebensmittel-Fabrik oder die Pjöngjanger Goksan-Fabrik sowie eigene Fabrik-Markennamen:





Die Pjöngjanger Goksan-Fabrik ist vermutlich die bekannteste Fabrikanlage in Nordkorea, in der Bonbons produziert werden. Machthaber Kim Jong-un hat diesen Ort selber inspiziert. Die Fabrik stellt Dinge unter dem eigenen Markennamen Unhasu her, was “Milchstraße” bedeutet. Es ist interessant, dass nordkoreanische Fabriken ihre eigenen Produktmarken haben. Die Allgemeine KumCup-Nahrungsmittel-Fabrik für Sportler zum Beispiel stellt Süßwaren unter der eigenen Marke KumCup her. Der Waffenstillstandsvertrag des Korea-Kriegs wurde am 27. Juli 1953 unterzeichnet, doch in Nordkorea wird der Tag als Tag des Siegs gefeiert. Die Fabrik des 2. November der koreanischen Volksarmee liefert militärische Geräte, sie produziert aber auch Bonbons. Die Marke der Fabrik, Victory, ist auf dem Bonbonpapier gedruckt, was zeigt, dass die Marke mit der politischen Ideologie verknüpft wird. Das zeigt auch den Unterschied zur Markennamensgebung in kapitalistischen Ländern, wo die Marke ausgewählt wird, um ein bestimmtes Produkt einzuführen und von den Verbrauchern Aufmerksamkeit zu bekommen.





Die Etiketten für die Zutaten und Ernährungswerte sind wie in anderen Ländern auch auf den Verpackungen für nordkoreanische Kekse und Brot gedruckt. Für ein Gebäck, das “Kinderkeks” genannt wird und von der Sosan-Ryomyong-Lebensmittel-Fabrik hergestellt wird, listet Mehl, Kristallzucker, Milchpulver, Kelpalgenpulver sowie Butter als die Hauptzutaten auf. Auf der Verpackung steht auch, dass die Kekse 65,8 Gramm Kohlenhydrate und 18,1 Gramm Fett pro 100 Gramm enthielten. Interessant ist, dass die Vorzüge der Blaualge Spirulina auf der Packung angezeigt werden. Nordkorea nennt Spirulina als das idealste Lebensmittel des 21. Jahrhunderts, und es macht daraus verschiedene Produkte:





Die Wendung “liefert Nährstoffe für Kinder” wird auf die Packung für Spirulina-Brot gedruckt. Spirulina, eine Algenart, ist reich an Nährstoffen. Viele nordkoreanische Kinder sind unterernährt, und für das Land ist es schwierig, sie ausreichend zu ernähren. Es scheint also, als ob Nordkorea versucht, einige Nährstoffe aus der Natur zu gewinnen und Knabberartikel zu machen, indem es die Substanzen dafür nutzt, um sie an Kinder zu verteilen.





Die Allgemeine Songdowon-Lebensmittelfabrik produziert einen mit “Spirulina-Crème gefüllten Biskuitkuchen”. Auf der Rückseite der Verpackung steht, dass das gesunde Instant-Lebensmittel helfe, dass Kinder größer werden und sich ihr Gehirn besser entwickelt und größer wird. Bei Erwachsenen helfe es, das Risiko für Diabetes, Herzkrankheiten und die Verkalkung der Arterien zu verringern, sodass die Alterung sich verlangsamen könne. Zahlreiche andere nordkoreanische Snacks werden mit der Wendung “gut für die Gesundheit” auf der Verpackung ausgezeichnet. Auf der Packung eines Artikels der Sonhung-Lebensmittel-Fabrik steht, dass es Vitamine und Mineralstoffe enthalte, die für den menschlichen Körper unentbehrlich seien und dass es keine Verdauungsstörungen verursache. Die Wendungen “Stimuliert das Wachstum der Kinder” und “klare, elastische Haut” sieht man auf der Vorderseite der Packung für Kollagen-Eis am Stiel, das von der O-Il-Fabrik für Gesundheitsgetränke produziert wird. Ein Fruchtjoghurt-Eis wird auf der Packung damit beworben, dass es den Durst lösche, das Wachstum fördere sowie die Zahl guter Bakterien im Darm erhöhe:





Bemerkenswert ist, dass QR-Codes oder Barcodes auf dem größten Teil der nordkoreanischen Verpackungen gedruckt sind. Wenn Sie einen QR-Code mit dem Smartphone scannen, können Sie die Basisinformationen über das Produkte erhalten, wie etwa der Name, Produktionsstandort und Zutaten. Nordkoreanisches Verpackungsmaterial hebt auch internationale Standards hervor, wie etwa die Zertifizierung für Systeme der Lebensmittelsicherheit.





Wie andere Länder auch verwendet Nordkorea bestimmte Figuren, um seine Produkte effizienter zu bewerben. Für die Packungen für Kekse, Brot und Bonbons im besonderen benutzen die Hersteller Zeichentrickfiguren, die bei Kindern beliebt sind. “Der schlaue Marderhund” ist dafür ein gutes Beispiel. Die nordkoreanische Fernseh-Trickfilmserie, die vom Studio Scientific Educational Korea (SEK) produziert wird, ist im Land sehr populär:





Animationsfilmfiguren erscheinen auf der Vorderseite zahlreicher Packungen für nordkoreanische Snack-Produkte. Einige von ihnen imitieren die Hello-Kitty-Figur. Machthaber Kim Jong-un war offenbar nicht glücklich darüber. Er erinnerte die Beamten daran, dass das Land seine eigenen Figuren hat. So wurde “Der schlaue Marderhund” als beliebte Figur nicht nur für Snacks, sondern auch für andere Produkte einschließlich Schuhen genutzt. Indem Kinder die freundlichen Figuren auf Snack-Produkte sehen können, fördert Kim sein Image als Anführer, der sich um die Bürger kümmert.





Nordkorea verleiht eigenen Schrifttypen nicht nur wegen des Designs einen hohen Stellenwert, sondern auch zum Zweck der ideologischen Erziehung. Die Schriftzeichen haben eine besondere Bedeutung auf Schildern, Anzeigetafeln und Produktverpackungen. Die Schriftzeichen auf Snack-Verpackungen sind dabei sehr vielfältig:





Nordkorea sagt den Menschen, dass sie nicht so reden soillten wie Südkoreaner und keine südkoreanischen Schrifttypen benutzen sollten. Nordkorea hat seine eigenen Zeichen, die Südkoreanern nicht bekannt sind. Wir können nordkoreanische Knabberartikel allein schon an den Schriftzeichen auf den Packungen erkennen. Ich sammelte einmal eine nordkoreanische Packtasche für “Walnuss-Biskuitkuchen” auf. Auf der Tasche waren die Wendungen “gut für die Gesundheit am Morgen”, der Fabrikname und der Produktionsstandort in verschiedenen Schriftzeichen zu lesen. Sechs oder mehr Schrifttypen wurden für eine einzige Verpackung benutzt. Das zeigt, dass Nordkorea großen Wert auf Design, Farbe und Schrift gibt, wenn es um Verpackungen geht.





In Nordkorea wird Saft als “Süßwasser” bezeichnet und Soda ist bekannt als “kohlensäurehaltiges Süßwasser”, das mit verschiedenen fruchtigen Geschmacksrichtungen wie etwa Pfirsich, Mandarine, Birne oder Apfel versehen ist. Unter den Sodaprodukten listen die Behälter für Soda mit Apfelgeschmack der Rakrang-Lebensmittel-Fabrik sowie das Pfirsich-Soda der Surim-Lebensmittel-Fabrik besondere Substanzen statt Kristallzucker auf:





Einige Sodaprodukte sind mit einem Süßstoff versehen, das lokal als Augustpflanzenzucker bekannt ist. Nordkorea macht sogar für eine Fabrik in Pjöngjang Werbung, in der der Süßstoff aus der als Augustpflanze bekannten Pflanze extrahiert wird. Nordkorea braucht wegen der Anwendung dieser Methode nicht weiter beunruhigt sein, weil es Zuckerfabriken betreibt oder Kristallzucker importiert. Der einheimische Zuckerersatz deutet an, dass das Land eigene Produkte unter Verwendung von Zutaten aus den Heimatregionen herstellen will.





Der Experte Kang entdeckte auch Behälter von verschiedenen Funktionsgetränken wie etwa “Frühlingswasser” oder “Wasserstoff-Getränk”, die angeblich der Gesundheit dienen. Auf dem Behälter des Frühlingswassers der Koryo-Orient-Frühlingswasser-Fabrik steht: “leicht alkalisches Frühlingswasser mit Dutzenden von Mikroelementen, die für eine gute Gesundheit und ein langes Leben wesentlich sind”. Auf dem Behälter für das Wasserstoff-Getränk von der Allgemeinen O-Il-Fabrik für Verarbeitung liest man: “neues Wunder des 21. Jahrhunderts, das effizienteste und ideale Antioxidans”. Für Außenstehende hört sich das eher übertrieben an. Die meisten Behälter aus Nordkorea, die sich auf den Stränden der Westmeerinseln finden lassen, sind Getränkebeutel aus Plastik und PET-Flaschen:





Getränkebehälter, die ich aufgespürt habe, waren entweder PET-Flaschen oder Plastikbeutel. PET-Flaschen reichten von 500-Milliliter- zu 1,5-Liter-Flaschen. Sie ähneln solchen in Südkorea. Getränkebeutel aus Plastik mit einem Fassungsvermögen von 100 oder 200 Millilitern sind wie in Südkorea Quetsch-Beutel. Die meisten der aufgesammelten nordkoreanischen Abfallprodukte waren PET-Flaschen. Ich habe keine Dosen oder Glasflaschen finden können. Ich denke, dass Glaserzeugnisse zerbrochen sind, als sie von den Wellen angeschwemmt wurden. Dosen werden in Südkorea zu einem hohen Preis recycelt. Getränkedosen werden in Nordkorea, wo es an Romaterialien und Ressourcen mangelt, wahrscheinlich ebenfalls wiederverwertet.





Produktverpackungen zeigen den gegenwärtigen Status und die Trends bei der Warenproduktion an. Für die Nordkorea-Forscher gehören sie zu den wichtigen, indirekten Indikatoren, die uns einen Eindruck davon geben können, wie die nordkoreanische Wirtschaft derzeit arbeitet.