Interessante Suchwörter der letzten Tage

Seit Montag dieser Woche sind mit Ausnahme der Maskenpflicht alle Corona-Maßnahmen gestrichen. Bald soll auch die Maskenpflicht im Freien abgeschafft werden. Diese Erwartung haucht der Beauty-Branche neue Vitalität ein. Laut der Branche ist bei Farbkosmetikprodukten wie Lippenstift und Blusher, die in der Corona-Zeit wenig Absatz fanden, ein Verkaufsanstieg zu beobachten. Bei der Kaufhauskette Hyundai ist vom 1. bis 17. April dieses Jahres der Umsatz mit Farbkosmetik gegenüber demselben Vorjahreszeitraum um sage und schreibe 45,3 Prozent gestiegen. Bei der Kaufhauskette Lotte ist der Umsatz mit solchen Artikeln im Zeitraum vom 1. bis 14. April im Vergleich zum selben Vorjahreszeitraum um 10 Prozent und verglichen mit zwei Wochen zuvor um 20 Prozent gewachsen. Die Beauty-Branche rechnet damit, dass die Umsätze noch kräftiger zulegen, wenn künftig die Maskenpflicht ganz entfällt und die Nutzung von Proben im Laden wieder möglich wird. Die erwartete Erholung des Beauty-Marktes wirkt sich schon auf die Aktienkurse der Kosmetikunternehmen aus, in dieser Woche verzeichneten die Hersteller bereits Kurssprünge. Im Internet sind viele Kommentare zu lesen, nach denen die Menschen der Zeit ohne Maske freudig entgegensehen. Andererseits gibt es aber auch viele Internetnutzerinnen, die es etwas lästig finden, wieder mehr Zeit für ein ordentliches Make-up investieren zu müssen, weil man nun bald wieder ohne Maske unterwegs sein wird.

Die Netzbürger interessierten sich auch für das Untersuchungsergebnis, das zeigt, dass sich die Zahl der Jugendlichen mit einem großen Spielsuchtrisiko seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie fast verdoppelt hat. Die Korea Creative Content Agency hat kürzlich einen Bericht über die aktuelle Lage der Spielabhängigkeit bei Jugendlichen 2021 veröffentlicht. Danach ist der Anteil der Spielenutzer an Kindern und Jugendlichen von der vierten Grundschulklasse bis zur dritten Oberschulklasse von 77,1 Prozent im Jahr 2019 vor der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr auf 80,9 Prozent gestiegen. Der Anteil der Spielsüchtigen, die sich selbst nicht kontrollieren können, liegt bei 0,5 Prozent und der Anteil derjenigen, die zur Spielsucht-Risikogruppe gehören, bei 3,0 Prozent. Vor allem der letztere Anteil ist von 1,6 Prozent im Jahr 2020 im vergangenen Jahr auf fast das Doppelte, auf 3,0 Prozent gestiegen. Auch der Anteil der Jugendlichen, die die Antwort gaben, dass sie fast jeden Tag Computerspiele spielen, war bei beiden Gruppen sehr hoch. Bei der Risikogruppe betrug der Anteil 74,6 und bei der Gruppe der Spieleabhängigen 63,9 Prozent. Dies wird damit interpretiert, dass wegen der Corona-Pandemie die Jugendlichen mehr Zeit zuhause verbringen mussten und sich damit auch öfter mit Computerspielen beschäftigt haben.

Für die Netzbürger interessant war auch die Nachricht, dass im vergangenen Jahr jeder dritte koreanische Bürger eine Wanderreise erlebt hat. Der beliebteste Wanderweg war der Olle-Weg auf der Ferieninsel Jeju. Das koreanische Fremdenverkehrsamt hat vom 10. bis 30. Dezember 2021 bei 4.000 Bürgern über 15 Jahre eine Untersuchung über die aktuelle Lage der Wanderreisen 2021 durchgeführt und das Ergebnis am Dienstag dieser Woche veröffentlicht. Danach beträgt der Anteil der Personen, die im vergangenen Jahr Wanderreisen erlebt haben, 35,2 Prozent. Dieser Anteil ist gegenüber dem Vorjahr um 2 Prozentpunkte gestiegen, hat aber noch nicht das Niveau vor der Corona-Pandemie erreicht, 2019 lag er bei 37 Prozent. Als Grund für die Teilnahme an Wanderreisen fand die Förderung der körperlichen Gesundheit mit 67,6 Prozent die stärkste Unterstützung. Danach folgten mit 52,3 Prozent Unterstützung die Antwort ´Kommunikation mit der Natur´ und mit 50,9 Prozent die Antwort ´Stressbekämpfung´. Die Befragten durften mehrere Antworten ankreuzen. Bei den Befragten im mittleren und höheren Alter wurde die Förderung der körperlichen Gesundheit am häufigsten als Grund genannt. Jüngere Menschen wollen auf langen Wanderungen eher den Stress bekämpfen. Der beliebteste Wanderweg war der Olle-Weg auf Jeju. 16,6 Prozent entschieden sich für diese Route. Danach folgte mit 8,3 Prozent der Haeparang-gil an der Ostküste. Bei der Planung einer Wanderung berücksichtigt man vor allem die Attraktivität der Naturlandschaften. Ob es entlang der Strecke viele Sehenswürdigkeiten gibt und die Wege gepflegt sind, spielt ebenfalls eine wichtige Rolle für die Entscheidung.