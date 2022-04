Zentralbank hob Leitzins an

ⓒYONHAP News

Die Zentralbank Südkoreas hat die vierte Zinserhöhung seit August letzten Jahres vorgenommen. Die Bank of Korea reagierte damit auf den Inflationsdruck und externe Unsicherheitsfaktoren aufgrund des Kriegs in der Ukraine, der globalen Inflation und Verteuerung von Rohstoffen.





Der Geldpolitik-Ausschuss der Zentralbank beschloss am 14. April, den Schlüsselzins von 1,25 Prozent auf 1,5 Prozent anzuheben. Der Ausschuss erwartet, dass Südkoreas Wirtschaft auf Erholungskurs bleiben werde. Die Prognosen für die Wachstumsquote würden jedoch pessimistischer und die Preise weiter steigen.





In der schriftlichen Beschlussfassung des Ausschusses hieß es, die Exporte seien zwar nicht frei vom Einfluss der Ereignisse in der Ukraine, zeigten jedoch weiterhin einen stabilen Aufwärtstrend. Mit der Verbesserung des privaten Konsums werde sich der Erholungskurs fortsetzen. Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) werde jedoch voraussichtlich leicht hinter der Prognose von drei Prozent vom Februar zurückbleiben. Die Inflationsrate werde bis auf Weiteres in einem Bereich von vier Prozent liegen.





Die aktuellen weltpolitischen Entwicklungen wecken Sorgen vor einem Konjunkturabschwung. Dennoch ist der Inflationsdruck so stark, dass Zentralbanken Zinserhöhungen vornehmen oder in Aussicht stellen.





Als Auswirkung des sprunghaften Anstiegs des Öl- und Getreidepreises stieg in Südkorea der Verbraucherpreisindex im März im Vorjahresvergleich um 4,1 Prozent und damit erstmals seit mehr als zehn Jahren in den Vier-Prozent-Bereich.





Die Zentralbank Südkoreas hatte seit März 2020 mehrere Zinssenkungen vorgenommen, um die wirtschaftlichen Auswirkungen des Corona-Schocks abzufedern. Im August letzten Jahres hatte die Notenbank eine geldpolitische Wende eingeleitet und den Schlüsselzins in vier Schritten auf zuletzt 1,5 Prozent hochgeschraubt.





Der neue Gouverneur der Zentralbank, Rhee Chang-yong, steht der diesmaligen Zinserhöhung ebenfalls positiv gegenüber und deutete die Möglichkeit von weiteren Zinsschritten an.