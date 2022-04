Dinner für sich allein

ⓒ Getty Images Bank

In den letzten mehr als zwei Jahren haben immer mehr KoreanerInnen wegen der sozialen Einschränkungen immer mehr isoliert gelebt und mussten Dinge allein tun, die sonst Anlass zu sozialer Geselligkeit waren. Traditionell verpönte Konzepte wie „Honnol“ (allein spielen, z.B. Karaoke, Filme sehen), „Honsul“ (allein Alkohol trinken) und „Honbap“ (allein essen gehen) werden besonders bei jungen Leuten selbstbewusster gelebt und haben dank Teilhaben lassen über soziale Kanäle längst einen eigenen Stellenwert. Auch die Industrie erkennt diese veränderte Lebensweise mittlerweile als Chance, es gibt immer mehr Karaoke-Läden mit Solo-Kabinen oder Restaurants voller Einzeltische, nicht nur für Fast Food, sondern auch für aufwändigere Mahlzeiten, die man etwa selbst am Tisch grillt. Dieses kulinarisch-gastronomische Konzept des Alleinessens scheint ein Trend auch in normalen Restaurants geworden zu sein.