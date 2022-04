Look at you, du kannst mich nicht verkraften





Meine Laune ist wie Coke brrr





Look at my toe. Der Name meines Ex Tattoo





I got to drink up now. Auch wenn du es nicht willst, passt es mir gut





Warum schneidest du eine Grimasse













찡그리다 eine Grimasse schneiden, das Gesicht verziehen

웃다 lachen





뭘 그리 찡그려 Warum schneidest du eine Grimasse, Was schneidest du denn da für eine Grimasse