Südkorea Gesamtsieger bei Taekwondo-Poomsae-WM

ⓒ YONHAP News

Die südkoreanische Taekwondo-Mannschaft ist das zwölfte Mal in Folge bei der Poomsae-Weltmeisterschaft als Gesamtsieger hervorgegangen.





Poomsae ist der Formenlauf und eine wichtige Disziplin im Taekwondo. Er dient dazu, in einem Kampf gegen einen imaginären Gegner die Techniken zu verinnerlichen und sich die Bewegungsmuster einzuprägen.





Die Poomsae-WM fand erstmals nach 15 Jahren wieder in Südkorea, im Kongresszentrum Kintex in Goyang, statt. Das südkoreanische Team holte 20 Gold-, sechs Silber- und zwei Bronzemedaillen und sicherte sich Rang eins der Nationenwertung. Die Mannschaft aus Taiwan belegte in der Gesamtwertung den zweiten Platz, Dritte wurden die USA. An der Sportveranstaltung, die wegen der Coronapandemie erstmals nach vier Jahren wieder stattfand, nahmen 760 Athleten aus 63 Ländern teil.





Der Südkoreaner Kang Wan-jin, der im Einzel der Männer in der Klasse U-30 siegte und die Gewinnerin des Frauen-Einzel, Eva Sandersen aus Dänemark, wurden zu den MVPs der Disziplin Recognized Poomsae gekürt. Im Freestyle wurden die Sieger im Männer- und Frauen-Einzel über 17, Lee Nam-hoon und Cha Ye-in, zum MVP ernannt.