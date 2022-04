Viele Baseballfans nach Lockerung der Corona-Beschränkungen in den Stadien

ⓒ YONHAP News

Baseballfans strömen in Scharen in die Stadien, in denen mit der Abschaffung von Corona-Vorschriften wieder laut mit Rufen und Gesang angefeuert werden darf.





Am vergangenen Samstag und Sonntag, dem ersten Wochenende nach Bekanntgabe der Genehmigung von Anfeuerungen, war die größte Zahl an Zuschauern in der aktuellen Saison in die Stadien geströmt, um sich die Spiele der Baseball-Liga KBO-League anzusehen. Die Zuschauer aßen wieder Snacks im Stadion und feuerten ihre Mannschaft nach Kräften an.





Das Jamshil-Stadion in Seoul, wo das Match der Mannschaft LG Twins gegen Doosan Bears stattfand, zählte am Samstag 17.799 Zuschauer, die größte Zuschauerzahl in der Saison. Am Sonntag waren 14.848 Zuschauer im Stadion. Im Samsung Lions Park in Daegu hatten sich am Samstag 14.610 und damit die meisten Zuschauer in der aktuellen Saison das Spiel Samsung Lions gegen Lotte Giants angesehen.





Auch im Gocheok Sky Dome in Seoul gab es ein großes Publikum. In dem überdachten Stadion durfte zwar am Wochenende noch nicht gegessen und getrunken werden, da der Verzehr in Innenräumen erst ab dem heutigen Montag erlaubt ist, die Fans hatten jedoch riesigen Spaß daran, zu singen und ihre Mannschaft lauthals anzufeuern.





Im KT Wiz Park in Suwon konnte man am Sonntag viele Familien beobachten, die mit Taschen voller Snacks und Getränken gekommen waren und die Zeit im Stadion wie einen Familienausflug genossen. Die Camping-Zone, in der man in einem Zelt die Spiele verfolgen kann, war schon früh ausgebucht.





Die KBO-League hatte in diesem Jahr entsprechend der Lockerung von Corona-Vorschriften, die Beschränkungen für die Anwesenheit im Stadion schrittweise aufgehoben. Mit Beginn der Spielsaison durften die Stadien voll ausgelastet werden. Danach wurde der Verzehr in den Freiluft-Stadien genehmigt. Seit dem letzten Freitag ist das Anfeuern mit Schlachtgesang wieder möglich. Mundschutzmasken müssen aber weiterhin, auch beim Anfeuern, getragen werden.