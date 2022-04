MCND begeistern Pariser Fans

ⓒ TOP MEDIA

Die koreanische Band MCND befindet sich derzeit bekanntlich auf einer Europa-Tournee. Sie haben jüngst ihre Fans in Paris positiv überrascht.

Es gibt einen K-Pop-Youtuber, Go Toe Kyung, der einfach in einer Stadt K-Pop-Lieder spielen lässt und alle Fans können mitmachen. Am 14. April hat Go Toe Kyung den Random Play Dance Event in Paris genau vor dem Eiffelturm veranstaltet. Als ein Lied von MCND zu hören war, waren die K-Pop-Fans richtig überrascht, denn die Mitglieder von MCND waren selbst gekommen.

Alle Anwesenden haben gleich das Lied „Ice Age“ von der koreanischen Boyband gesungen.

MCND sind schon seit ihrem Debüt auf Spotify und Tiktok erfolgreich vertreten. Sie gehören bereits zu den K-Pop-Stars der vierten Generation.