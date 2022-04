Teile von Pekings Stadtteil Chaoyang mit 3,5 Millionen Einwohnern stehen bereits de facto unter Lockdown

ⓒ YONHAP News

Nach Shanghai ist auch über einige Gebiete der chinesischen Hauptstadt Peking ein Lockdown verhängt worden. Der Chaoyang-District mit 3,5 Millionen Einwohnern, der größte Stadtteil Pekings, bestimmte am 25. April eine Fläche von rund 15 Quadratkilometern rund um einige Wohngebiete mit Infektionen zu einem Kontrollgebiet. Die Bewohner dürfen das Gebiet und auch ihre Wohnanlage nicht verlassen, falls es keine zwingenden Gründe dafür gibt.





Auch Restaurants, Kinos, Bibliotheken, Museen und PC-Hallen dort wurden geschlossen. Nur Supermärkte und Geschäfte, die lebensnotwendige Artikel verkaufen, und Krankenhäuser werden normal betrieben. Der Stadtteil will die Ausgangssperre aufheben, wenn alle Bewohner bei zweimaligen Tests am 25. und 27. April negativ getestet werden. Die Angst vor einem umfassenden Lockdown über Peking sorgt in Supermärkten dort für Hamsterkäufe und leere Regale.





Im Chaoyang-District liegen neben dem Flughafen Peking-Hauptstadt, dem Olympiagelände und der Sendezentrale des staatlichen Fernsehens China Central Televison einige ausländische Botschaften und das Gebiet Wangjing, in dem viele Koreaner leben. Diese Anlagen oder Gebiete befinden sich aber außerhalb des betreffenden Kontrollgebiets. In Peking wurden in den letzten drei Tagen seit dem 22. April in sechs Stadtteilen insgesamt 42 Infektionsfälle bestätigt.





Es wird von der Möglichkeit gesprochen, dass sich das Virus unentdeckt in der Hauptstadt verbreitet habe. Angesichts der Steigerung der Zahl der Infizierten und engen Kontaktpersonen wird auch die Befürchtung verbreitet, dass über Peking wie über Shanghai ein Lockdown verhängt werden könnte, so dass viele Bewohner zu Supermärkten eilen und Hamsterkäufe tätigen. “Global Times” berichtet, dass in einigen Gebieten im Chaoyang-District bereits frische Lebensmittel knapp würden.