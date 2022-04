Thailands Gericht urteilt gegen das Hijab-Verbot einer Schule

ⓒ YONHAP News

Ein Gericht im buddhistischen Thailand urteilte gegen die Vorschrift einer Schule, die es ihren islamischen Kindern verbietet, ihre Hijab-Kopftücher in der Schule zu tragen. Nach Medien vor Ort wie “Bangkok Post” hat das Verwaltungsgericht der südlich gelegenen Provinz Pattani am 21. April zugunsten der Eltern entschieden, die gegen diese Schulregelung geklagt hatten.





S: Ausgangspunkt war eine Entscheidung im Mai 2018. Eine Schule in Pattani verbot drei Mädchen, den Hijab in der Schule zu tragen. Die Eltern dieser Schülerinnen wurden von der Schule darüber informiert, dass das Tragen religiöser Kleidung in der Schule nicht erlaubt sei. Alle anderen Schüler und Eltern wüssten über die Regelung Bescheid und hätten sich ohne Beschwerde daran gehalten. Die drei Mädchen trugen aber weiterhin ihre Hijabs in der Schule und erhielten dafür Strafpunkte.





Daraufhin reichten etwa 20 Eltern beim Verwaltungsgericht eine Klage ein, und das Gericht erließ eine einstweilige Verfügung, mit der das Hijab-Verbot bis zum Gerichtsurteil aufgehoben wurde. Nach vier Jahren Verhandlungen fällte das Gericht das Urteil, die Verfassung garantiere die Grundrechte und die Freiheit der Bürger, und keine Verordnung oder kein Gesetz dürfe den Menschen diese Rechte, Freiheit und Menschenwürde wegnehmen.





Dies erstreckte sich auch auf die Ausübung der Religion oder die Teilnahme an religiösen Riten, so dass die Schule nicht das Recht habe, das Hijab-Verbot gegenüber Schülern durchzusetzen. Das Gericht fügte auch hinzu, dass damit auch die betreffende Schulregelung und Bestrafung für die Missachtung dieser Regelung abgeschafft werden müsse. Thailand ist zwar ein buddhistisches Land, aber die drei südlich gelegenen Provinzen Narathiwat, Yala und Pattani sowie ein Teil der Provinz Songkhla ebenfalls im Süden Thailands stehen hinsichtlich der Religion, der Herkunft und Kultur Malaysia noch näher.