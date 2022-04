Indonesiens Palmöl-Exportstopp treibt Palmöl-Preise um sieben Prozent nach oben

ⓒ YONHAP News

Als Folge des Palmöl-Ausfuhrstopps von Indonesien sind die Palmöl-Preise um etwa sieben Prozent gestiegen. Auch die Preise anderer Speiseölsorten wie Sojaöl steigen gleichzeitig. Laut Medien wie Bloomberg News erreichte am 25. April der Palmöl-Future für Juli an der Börse Kuala Lumpur mit 6.799 Ringgit pro Tonne den Höchststand seit dem 11. März. Gegenüber dem letzten Börsentag entsprach es einer Steigerung um sieben Prozent.





Marktanalysten teilten mit, dass die Entscheidung Indonesiens für den Palmöl-Exportstopp wegen der wachsenden Sorge vor einem internationalen Marktungleichgewicht die Preise nach oben getrieben habe. Indonesien ist der weltgrößte Palmöl-Produzent, der etwa 60 Prozent des weltweiten Bedarfs liefert. Nach dem Landwirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten USDA beträgt das Speiseöl-Exportvolumen Indonesiens vom vergangenen Jahr bis dieses Jahr etwa 30,5 Millionen Tonnen. Damit macht Indonesien am gesamten Exportvolumen der Welt einen Anteil von 35,6 Prozent aus.





Indonesiens Präsident Joko Widodo kündigte am 23. April das Ausfuhrverbot an, das am kommenden Donnerstag in Kraft treten soll. Damit will Indonesien dafür sorgen, dass der Binnenmarkt ausreichend und zu niedrigen Preisen mit Speiseöl versorgt werden kann. Durch diese Entscheidung steigen die Preise für Speiseöl, die wegen des Krieges in der Ukraine bereits stark gestiegen sind, noch weiter.





Reuters berichtete, dass direkt nach der Ankündigung des Palmöl-Exportstopps von Indonesien der US-Sojaölkontrakt kräftig um 4,5 Prozent gestiegen sei und damit den höchsten Stand seit 2008 erreicht habe. An der Dalian-Warenbörse in China sind die Preise für das Palmöl-Termingeschäft um drei Prozent und den Sojaöl-Future um 1,5 Prozent gestiegen. Bloomberg News wies darauf hin, dass aufgrund des plötzlichen Exportstopps von Indonesien auch die Befürchtung über einen seit dem Ukraine-Krieg zu beobachtenden Lebensmittelprotektionismus und eine weltweite Lebensmittel-Inflation sowie eine mögliche Hungerkrise größer werde.