Kokdu, Begleiter ins Jenseits

Kokdu sind in der koreanischen Tradition aus Holz geschnitzte Figuren, mit denen die Totenbahren geschmückt wurden, und die die Toten auf ihrem Weg vom Leben in den Tod symbolisch begleiten sollten. Weil sie den schweren letzten Gang so angenehm wie möglich gestalten sollten, machen die Kokdu-Puppen oft einen fröhlichen und quirligen Eindruck.

In der Omae-Galerie im trendigen Seouler Viertel Seongsudong findet eine Ausstellung solcher Kokdu-Figuren statt. An der Ausstellung nahmen acht Künstler mit Objekten aus Holz, Stoff und Keramik teil. Ihre Werke stellen eine fantasievolle Neuinterpretation des Kokdu dar. Unter den Figuren sind Adlige und Beamte, Mönche, Bettler, Akrobaten, Musiker, Frauen und Kinder in bunten Gewändern zwischen Blumen und Wolken, manchmal sieht man sie auch auf einem Pferd oder Hahn reitend.