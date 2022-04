Jeon Jong-seo und Regisseur Lee Chung-hyun arbeiten für Netflix-Film „Ballerina“ wieder zusammen

ⓒ My Company

Lee Chung-hyun, Regisseur des Thrillers „The Call“ aus dem Jahr 2020, und Jeon Jong-seo, die in diesem Film eine der Hauptrollen gespielt hatte, arbeiten für den Netflix-Film „Ballerina“ wieder zusammen. In dem von Lee inszenierten Rache-Film spielt Jeon eine Frau namens Okju, die als ehemalige Leibwächterin für ihre Ballerina-Freundin Minhee an einem Mann Rache übt.

Jeon, die mit dem Film „Burning“ des Regisseurs Lee Chang-dong ihr Filmdebüt gab, und Lee, der mit dem Thriller „The Call“ sein Spielfilmdebüt feierte, gaben Ende des vergangenen Jahres bekannt, dass sie anlässlich des Films „The Call“ ein Paar geworden sind.