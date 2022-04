Nordkoreas Bild auf den Verpackungen für tägliche Bedarfsartikel

ⓒ KBS

Verpackungen für Verbrauchsgüter können mehr Informationen enthalten, als gewöhnlich angenommen wird. Es geht nicht nur um die Produkte selbst, ihre Inhaltsstoffe oder das Produktionsdatum. Sie dienen auch als indirekter Indikator für die Arbeitsweise von Fabriken, für die Lebensweise der Menschen und die Wirtschaft eines Landes. Der Direktor des Busan Hana Center an der südkoreanischen Dong-A Universität, Kang Dong-wan, hatte bereits in der vorigen Sendung über die Aussagekraft von Abfallprodukten aus Nordkorea gesprochen, die an den Stränden der Inseln vor der Westküste Südkoreas angeschwemmt werden. Doch nordkoreanische Waren sind nach seiner Meinung vielfältiger als erwartet:





Neben Verpackungen für Knabberartikel und andere Lebensmittel fand ich Packungen für allgemeine Handelswaren, wie etwa Zahnpasta, Zahnbürsten, Seife, Waschmittel und selbst Damenbinden. Es scheint, als ob Nordkorea seit 2016 mehr Arten von Produkten herstellt, als der Machthaber Kim Jong-un von der Notwendigkeit sprach, die Konsumgüter müssten vielfältiger sein. Offenbar war ihm daran gelegen, die Lebensverhältnisse zu verbessern und sein Image als Anführer zu fördern, der sich um die Menschen kümmert. Seitdem produzierte Nordkorea Waren, die sich von früheren Produkten im Design und in der Farbe unterschieden.

Kang fand zum Beispiel auch zahlreiche Verpackungen für Instantnudeln. Dabei machen Nudelgerichte mit Rindfleischgeschmack offenbar den größten Teil der entsprechenden Produkte aus. Auf der Rückseite der Verpackungen lassen sich Rezepte, die wichtigsten Zutaten sowie Tips zur Lagerung finden. Auf einem Produkt der Taesongchon-Fabrik für allgemeine Lebensmittel etwa steht, dass die Instantnudeln aus Nudelstreifen von guter Qualität gemacht worden seien, und dass ihr würziger Geschmack den Appetit stimulierten. Die Nudeln müssten in 550 Milliliter Wasser und einem Suppenfond gekocht werden. Mehl, Speiseöl, Rindfleischpulver, Hühnchenpulver, roter Pfeffer, schwarzer Pfeffer, Salz, Ingwer sowie Pilzpuder, getrocknete Gemüsezwiebeln und Karotten gehörten zu den hauptsächlichen Zutaten. Das Gericht enthalte keine Konservierungsstoffe. Auch wird die richtige Lagerungstemperatur angegeben:





Das Verpackungsdesign einiger nordkoreanischer Instantnudelgerichte ähnelt demjenigen entsprechender südkoreanischer Produkte. So ist zum Beispiel das Bild eines Rinds auf der Packung für Instantnudeln mit Rindfleischgeschmack abgebildet, das dem einer bestimmten südkoreanischen Ramyeon-Marke so sehr ähnelt, dass sie sich kaum voneinander unterscheiden. Nicht nur die Bilder gleichen sich, auch haben beide Produkte eine ähnliche Verpackungsfarbe.





Verschiedene nordkoreanische Fabriken wie etwa die Kyonghung- Unhasu-Lebensmittel-Fabrik stellen verschiedene Instantnudelsorten unter ihrem eigenen Markennamen her. Die Verpackungen der Instantnudeln mit Rindfleischgeschmack von zwei verschiedenen Fabriken etwa sehen mit Ausnahme der Schriftzeichen fast gleich aus:





In Nordkorea stellt jede Fabrik ihre eigenen Produkte her, doch das jeweilige Produktdesign ähnelt dem anderer Fabriken. Es könnte jedoch einige Unterschiede geben. Die Schriftzeichen etwa könnten sich im Verlauf unterscheiden. Das kann im Kontext des sogenannten sozialistischen Wettbewerbs in Nordkorea verstanden werden. In Südkorea sehen Produkte von verschiedenen Unternehmen meistens auch völlig unterschiedlich aus. Das ist in Nordkorea nicht der Fall.





Nordkorea sagt, dass der sozialistische Wettbewerb eine Gruppe dazu anreize, besser zu sein, um einer anderern zu helfen und zu ermutigen, sie einzuzuholen, falls sie hinterherhinke, damit alle gemeinsam vorwärtsgehen könnten. Die Verwendung eines ähnlichen Designs kann in einer Marktwirtschaft als Verstoß gegen die Schutzrechte verstehen werden. Doch scheint diese Praxis in Nordkorea im Namen des sozialistischen Wettbewerbs erlaubt zu sein.





Kang sammelte ebenfalls zahlreiche Verpackungen für Gewürze, wie etwa roter und schwarzer Pfeffer, sowie Geschmacksverstärker von der Myohyang-Handelsfirma und der Unha-Taesong-Lebensmittel-Fabrik:





Die Packungen für Geschmacksverstärker zeigen Anweisungen und die Art der Nahrungsmittel, auf denen sie angewendet werden können, wie etwa Suppe, gegrillte Lebensmittel, Gemüse, Fleisch und Fisch. Auf der Vorderseit einer Produktverpackung steht etwa, dass die Nutzer fünf Gramm des Geschmacksverstärkers in eine warme Suppe geben können und die Menge nach und nach erhöhen können.





Auch fand Kang auf den südkoreanischen Westmeer-Inseln die Verpackung eines Wurstprodukts der Kum-Cup-Fabrik für allgemeine Lebensmittel für Sportler. Sie zeigt das Bild und das Gewicht des Produkts sowie den Namen des Herstellers auf der Vorderseite. Auf der Rückseite stehen die wichtigsten Zutaten wie Schweinefleisch, Knoblauch und Pfeffer. Auch steht darauf, dass das Produkt am besten bei einer Temperatur zwischen null und vier Grad Celsius und bis zu einem Monat gelagert werden könne. Packungen für Mayonnaiseprodukte der Kwanmun-Lebensmittel-Gesellschaft und des Kwanmun-Handelsunternehmens zeigen die Markennamen “Schillernde Wolken” und “Frühling”. Auf der Verpackung für das “Schillernde Wolken”-Produkt steht auch “softes und nussiges Aroma”, auf der des “Frühlings”-Produkts “frischer und süßer Geschmack”. Ein weiteres interessantes Beispiel für Verpackungsmaterial ist das für den vakuumgefrorenen Kugelfisch mit dem Markennamen Konapo. Auch dieses Produkt scheint aus Nordkorea zu stammen. Kang fand auch Verpackungen für Fleischimitate aus Bohnen:





Das Fleischimitat aus Sojabohnen wird in Nordkorea als Proteinspender als Ersatz für Fleisch verzehrt. Es wird gesagt, dass das Produkt in einem Labor des Technik-Colleges in Nampo hersgestellt wurde. Die Verpackung zeigt das Bild von grünen Sojabohnen. Auch sammelten wir die Verpackungen für verarbeitetes Sojabohnen-Fleischimitat von einer lokalen Handelsfirma.





Das Taedonggang-Bier ist die Top-Biermarke in Nordkorea und eines seiner wichtigsten Exportprodukte. Andere Biermarken lauten Ponghak, Pyongyang und Jindallae, was Azalee bedeutet. Der traditionelle koreanische Schnaps Soju wird auch in Nordkorea hergestellt. Das Vorzeigeprodukt ist der Pjöngjang-Soju:





Auf Alkoholprodukte entfällt der größte Teil der nordkoreanischen Fertigprodukte, die ich in den nordkoreanisch-chinesischen Grenzregionen aufgesammelt habe. Verschiedene Alkoholprodukte, sind in den Grenzgebieten erhältlich, weil Nordkorea sie über China exportiert. Unter den nordkoreanischen Abfallprodukten, die an den südkoreanischen Stränden angeschwemmt werden, befinden sich etwa 1- bis 1,5-Liter-PET-Flaschen für helles und dunkles Bier sowie Soju-Flaschen. Wir konnten keine Flasche des traditionellen koreanischen Reisweins Makgeolli finden, aber wir sahen das Label einer Makgeolli-Flasche. Auch fanden wir eine nordkoreanische Sojumarke mit dem Namen “Schneeflocke”. Die Wendung “softer, milder Soju mit 21 Prozent Alkohol, gefiltert durch Eichenholzkohle” wird auf der Abdeckung des Produkt der Jonjin-Soju-Fabrik gezeigt. Wie viele Südkoreaner scheinen auch Nordkoreaner Soju mit einem milden Geschmack zu mögen.





Nordkoreas Gesundheitswesen befindet sich aufgrund der wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Landes in einer schwierigen Lage. Nach Angaben von nordkoreanischen Flüchtlingen ist es schwierig, eine angemessene Behandlung oder verschreibungspflichtige Medizin in den Kliniken des Landes zu bekommen. Verpackungen von nordkoreanischen Arzneien, die ebenfalls auf den südkoreanischen Stränden angespült werden, zeigen, dass sie zum größten Teil mit natürlichen Inhaltsstoffen auf der Grundlage der traditionellen Koryo-Medizin hergestellt wurden:





Packungen für nordkoreanische Arzneien, die wir sammelten, umfassen Parasitenmittel und verdauungsfördernde Pillen. Ihre Wirkstoffe wurden meistens aus einheimischen Kräutern gewonnen. Eine verdauungsfördernde Pille zum Beispiel enthält den Extrakt von Mandarinenschalen und den Extrakt von Indischen Kostuswurzeln.





Auch fand Kang zahlreiche Packungen für Ringer-Lösungen. Die richtige Anwendung, Lagerung sowie die Inhaltsstoffe und Warnungen wurden auf der Rückseite beschrieben. Viele von ihnen sind Glukose-Injektionen sowie Kochsalzlösungen, die vom Chongsong-Pharmazeutischen Unternehmen in Pjöngjang hergestellt werden. Die offizielle nordkoreanische Zeitung Rodong Sinmun zitierte Machthaber Kim Jong-un schon 2014 damit, dass die Produkte der Fabrik den Normen der Weltgesundheitsorganisation für die Produktion und das Qualitätsmanagement entsprächen, und dass Nordkorea darauf stolz sein könne. Auf den von Kang gefundenen Packungen sind die Produktionsdaten 2019 und 2010 gedruckt, was darauf schließen lässt, dass die Fabrik die Lösungen vor nicht allzu langer Zeit herstellte. Anderes Material aus Kangs Sammlung umfasst Verpackungen für Handtücher, Kosmetika, Shampoos sowie Wasch- und Spülmittel oder auch für Kugelschreiber. Auf den Packungen für Seifenprodukte steht, dass Palmöl und Duftstoffe benutzt worden sei. Jedes Produkt enthält demnach eigene Inhaltsstoffe:





Die Sinuiju-Kosmetik-Fabrik produziert Seife unter dem Markennamen “Frühjahrsduft”. Es wurden weitere Seifenprodukte herausgebracht, darunter anionische Seife, Zitronenseife sowie Eichenholzkohle-Seife. Eine Gesichtsseife der Marke “Unhasu” soll gut reinigen, Schmutz von der Hautoberfläche entfernen und selbst die Blutzirkulation fördern.





Es ist natürlich schwierig, die nordkoreanische Gesellschaft allein durch die Untersuchung von Produktverpackungen zu verstehen, die als Abfall angespült werden. Doch geben sie einen Eindruck vom Leben der Nordkoreaner und von der wirtschaftlichen Situation des Landes. Die Verpackungen deuten auch darauf hin, dass die wirtschaftlichen Aussichten für das Land weiter trübe sind:





Nordkoreanischer Abfall repräsentiert einen Querschnitt der Gesellschaft, da er von den Bewohnern des Landes kommt. Die nordkoreanische Wirtschaft hat sich durch den Handel mit China am Leben erhalten. Nordkorea konnte sich Rohstoffe, Nahrungsmittel und Düngemittel durch den Handel mit seinem kommunistischen Verbündeten sichern. Doch ist Nordkoreas Grenze zu China wegen der Covid-19-Pandemie leider seit Jahren geschlossen. Was es schlimmer macht, sind die harten internationalen Sanktionen gegen Nordkorea. Für Nordkorea ist es schwierig, Waren aus China zu importieren und Rohstoffe von außerhalb ins Land zu bringen. Das führt zu höheren Warenpreisen. In dieser Situation hat das Land keine andere Wahl, als Güter lokal zu produzieren. Sollten sich die Grenzschließungen hinziehen, wird das für die nordkoreanische Wirtschaft ein ernsthafter Rückschlag sein





Die täglichen Bedarfsartikel in Nordkorea sind vielfältiger geworden. Wirft man jedoch einen genaueren Blick auf ihre Verpackungen, lassen sich auch die strukturellen Grenzen des Landes erkennen. Auch ist zweifelhaft, ob die Produkte allen Nordkoreanern zugänglich sind. Nordkorea misst der Verbesserung der Lebensverhältniss einen großen Wert bei. Deshalb scheint es wesentlich zu sein, eine strukturelle Lösung zu finden, um die jetzigen Schwierigkeiten zu bewältigen.