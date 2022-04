Das Saiteninstrument Yanggeum

Traditionelle koreanische Saiteninstrumente wie Gayageum, Geomungo, Ajaeng und Haegeum nutzen Saiten aus Seide. Seidensaiten bringen einen dumpfen, aber weichen Ton hervor. Die Yanggeum양금 ist anders: sie besitzt Stahlseiten, auf denen mit einem kleinen Stock aus Bambusholz gespielt wird, und hat einen klaren, hellen Klang. Der Name Yanggeum heißt übersetzt so viel wie „westliches Saiteninstrument“, wobei „Yang“ für Westen steht. Das Instrument wurde im späten 18. Jahrhundert während der Zeit von König Yeongjo영조 aus dem Westen importiert, und zwar von diplomatischen Gesandten, die nach China gereist waren. Ein anderer Name für das Instrument war Guracheolsageum구라철사금, auf Deutsch „europäisches Saiteninstrument mit Metallsaiten”. Da sich die europäische Musik in ihrer Klangwelt und Spieltechnik sehr von der koreanischen unterschied, war es schwierig, auf der Yanggeum koreanische Musik zu spielen. Doch Hong Dae-yong홍대용, ein hoch geschätzter Vertreter der Silhak-Bewegung, also der „praktischen Lehre“ der späten Joseon-Ära, machte es schließlich möglich.





Der berühmte Gelehrte und Reiseschriftsteller Park Ji-won war eng mit Hong Dae-yong befreundet. In seinen Schriften beschreibt Park seine Begegnung mit der Yanggeum wie folgt:





Es ist nicht bekannt, wann das Instrument in unser Land gebracht wurde, aber Hong Dae-yong begann am 18. Juni 1772 unsere Musik darauf zu spielen. Gegen sechs Uhr abends sah ich, wie er in seiner Bibliothek ein Lied aus Joseon darbot. Dabei wurde ich Zeuge seines tiefen Verständnisses für Musik. Obwohl es nur eine beiläufige Begebenheit war, war es doch der Anfang von etwas Besonderem, weswegen ich mich so genau an Ort und Zeit erinnere. Seitdem hat sich das Spiel auf der Yanggeum weit verbreitet, und heute, neun Jahre später, kann jeder Geomungo- oder Gayageum-Spieler auf diesem Instrument spielen.





Stellen Sie sich diese beiden bekannten Männer in einem Raum vor: der eine versucht sich an einem neuen Instrument, der andere beobachtet seinen Freund fasziniert und merkt sich alles, um es später in seinem Tagebuch festzuhalten. Es muss ein amüsanter und herzerwärmender Anblick gewesen sein. Dank Hong Dae-yong eroberte sich die Yanggeum einen Platz in der traditionellen koreanischen Musik. Mit ihrem klaren und nicht sehr lauten Klang wurde sie vor allem für Kammermusikstücke wie „Yeongsanhoisang영산회상” eingesetzt. Heute wird die Yanggeum in vielen neu komponierten Stücken genutzt, wie zum Beispiel „Geudaega jinagan jari그대가 지나간 자리“, „Der Ort, an dem du warst“ vom Gugak-Trio Murr뮤르.





Die Yanggeum wurde in Zentralasien erfunden und damals Hackbrett oder Santur genannt. Mit den Kreuzzügen kam sie nach Europa und soll dort das Clavichord und schließlich sogar das Klavier inspiriert haben. Der katholische Missionar Matteo Ricci brachte das Instrument nach China, von wo aus es über die diplomatischen Gesandten nach Joseon kam. Die Yanggeum hat einen trapezförmigen Holzkörper mit vierzehn Gruppen von jeweils vier Metallsaiten. Die Saiten werden mit einem dünnen Bambusstock geschlagen, doch die Metallsaiten sind so empfindlich, dass sie sich leicht verstimmen. Und das Instrument zu stimmen ist nicht einfach, denn der Stimmer muss sich um insgesamt 56 Saiten kümmern. Ein weiteres Problem ist, dass mit Metallsaiten kein Nonghyeon농현 erzeugt werden kann, wie Vibrato in der koreanischen Musik genannt wird. Auf der Gayageum oder Geomungo erzeugen die Spieler einen vibrierenden Klang, indem sie die Saiten mit der linken Hand schwingen lassen. Mit Nonghyeon wird Gefühl oder auch Leichtigkeit in die Musik gebracht, aber die Yanggeum kann einen solchen Klang nicht hervorbringen und ist daher für traditionelle koreanische Musiker oft frustrierend. Aber viele junge Musiker haben in letzter Zeit Wege gefunden, das Instrument in neu komponierten Werken einzusetzen.





