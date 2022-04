Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ YONHAP News, Getty Images Bank

Der Monat Mai wird in Südkorea als Familienmonat bezeichnet, weil es in diesem Monat auf die Familie bezogene Tage wie den Kinder- und Elterntag gibt. Nach zwei Jahren mit verschiedenen Corona-Einschränkungen haben die Südkoreaner nun einen Familienmonat ohne solche Maßnahmen der sozialen Distanzierung vor sich. Viele Bürger, die in den letzten zwei Jahren ihre Reiselust unterdrücken mussten, planen nun eine Reise. Die Online-Reiseagentur zur Buchung von Reiseunterkünften sowie Flügen Booking.com hat kürzlich auf der Grundlage der Big Data der Reisebuchungen der Südkoreaner für Mai 2022 Reisetrends und -ziele der Südkoreaner veröffentlicht. Bei Auslandsreisen sind die USA das beliebteste Ziel. Im Inland ist die Ferieninsel Jeju die unangefochtene Nummer 1. Die Top Ten der Auslandsreiseziele der Südkoreaner für den Monat Mai sind der Reihe nach die USA, Spanien, Frankreich, Italien, die Schweiz, die Türkei, Deutschland, England, Guam und Vietnam. Es sind Länder, in die die Südkoreaner qurantänefrei einreisen können, wenn sie vollständig geimpft sind. 8 davon sind Länder, die von Südkorea mehr als 10 Flugstunden entfernt sind. Dies zeigt, dass sich viele wieder zu einer Fernreise entschließen, was für sie in der Corona-Zeit mit geschlossenem Luftweg nicht möglich war. In der Tat antworteten 31 Prozent der Südkoreaner bei einer Untersuchung von Booking.com im vergangenen Jahr, dass sie möglichst in ein weit entferntes Land reisen möchten, falls die Reisebeschränkungen wegfallen sollten. Die Hälfte der Befragten antwortete, dass sie in der Zeit der Corona-Pandemie für spätere Reisen Geld sparen. Im Inland stehen die beiden Städte auf der Insel Jeju, also Seoguipo und Jeju, an erster und zweiter Stelle, was die Reisebuchungen der Südkoreaner für Mai betrifft. 11 von 15 beliebten inländischen Reiseziele liegen an der Küste.





Das Interesse der Netzbürger weckte auch die Nachricht, dass die Zahl der Katholiken, die im vergangenen Jahr an den Sonntagsmessen der katholischen Gemeinden im ganzen Land teilnahmen, kaum der Hälfte der Zahl vor der Corona-Pandemie entspricht. Die Bischofskonferenz der koreanischen katholischen Kirche hat vorgestern die Statistiken der katholischen Kirche in Korea 2021 veröffentlicht. Danach beträgt die Zahl der Katholiken in insgesamt 16 südkoreanischen Diözesen mit Stand von Ende 2021 5.938.045. Diese Zahl entspricht gegenüber dem Vorjahr einer Steigerung um 14.745 oder 0,2 Prozent. Nach Geschlechtern betrachtet, machen Männer einen Anteil von 42,9 und Frauen einen Anteil von 57,1 Prozent aus. In allen Diözesen liegt der Anteil der Gläubigen über 65 Jahre bei über 20%. An den Sonntagsmessen nahmen im vergangenen Jahr durchschnittlich 521.859 Personen teil. Es sind 8,8 Prozent aller Katholiken. Diese Zahl lag 2019, also vor der Pandemie, bei 1.080.687 oder 18,3 Prozent. Damit ist die Zahl der an Sonntagsmessen beteiligten Katholiken verglichen mit der Zahl im Jahr 2019 auf 48,2 Prozent geschrumpft. Dieser drastische Rückgang war vor allem in den Diözesen in der Hauptstadtregion mit hohen Infektionszahlen zu beobachten. Im Kontrast dazu hat aber die Zahl der katholisch getauften Personen gegenüber dem Vorjahr zugenommen. 2021 wurden 36.540 Personen katholisch getauft, was im Vergleich zum Jahr 2020 einer Steigerung um 20,7 Prozent entspricht. Daran machen Kindstaufen einen Anteil von 65,6 Prozent aus. Mit Stand von 2021 beträgt der Anteil der Katholiken an den südkoreanischen Einwohnern 11,3 Prozent und ist gegenüber dem Vorjahr um 0,1 Prozentpunkte gestiegen. In Südkorea gibt es insgesamt 5.626 katholische Geistliche. Diese Zahl ist gegenüber dem Vorjahr um 48 nach oben geklettert. Es sind 41 Bischöfe einschließlich eines Kardinals und 5.585 Priester. Darunter gibt es 144 Geistliche ausländischer Staatsangehörigkeit.





Bingsu ist ein Eisdessert in verschiedensten Varianten, das in den Sommermonaten in südkoreanischen Cafés nicht fehlen darf. Es ist ein Dessert aus gecruschtem Eis mit verschiedenen Toppings wie gekochten und gesüßten roten Mungobohnen und Obst. Seit wenigen Jahren bieten auch Luxushotels in ihren Cafés dieses Sommerdessert an, jedoch als luxuriöse, teure Variante. Die Aufmerksamkeit vieler Netzbürger zog diese Woche die Nachricht auf sich, dass das Hotel Seoul Shilla ab morgen seine Bingsu-Spezialität für dieses Jahr wieder anbietet. Das Hotel, das jedes Jahr für einen Apple Mango-Bingsu-Boom sorgte, beginnt auch dieses Jahr mit dem Verkauf dieser Bingsu-Sorte. Der Preis für eine Schale Apple Mango-Bingsu wurde dieses Jahr auf 83.000 Won, umgerechnet rund 62 Euro, festgesetzt. Damit ist der ohnehin schon saftige Preis gegenüber dem Vorjahr noch einmal um etwa 30 Prozent gestiegen. Im vergangenen Jahr lag der Preis bei 64.000 Won oder 48 Euro. Für das Bingsu-Dessert des Shilla-Hotels wird eine als Apple Mango bezeichnete Mango-Sorte von der Insel Jeju verwendet. Der Preis wird jedes Jahr abhängig von den Herstellungskosten festgesetzt und ist meistens jedes Jahr gestiegen. Ein Mitarbeiter des Hotels sagt, dass für eine Schale Apple Mango-Bingsu 1,5 bis 2 Apple Mangos von der Insel Jeju verwendet werden und die Herstellungskosten bei über 70 Prozent des Preises liegen. Wegen der in letzter Zeit drastisch gestiegenen Mangopreise sei auch der Bingsu-Preis höher angesetzt worden. Trotz der hohen Preise ist die Bingsu-Spezialität des Shilla-Hotels so beliebt, dass die Kunden auch werktags mit etwa einer Stunde Wartezeit rechnen müssen. Ähnliche teure Bingsu-Spezilitäten gibt es auch in anderen Luxushotels. Solche Desserts sind vor allem bei jungen Frauen beliebt, die auf ihrer Instagram-Seite Fotos davon zeigen wollen. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Netzbürger, die das Luxusmarketing der Hotelbranche in Bezug auf die Bingsu-Spezialitäten eher kritisch sehen.