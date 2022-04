Vier von zehn ausländischen Befragten in den nächsten drei Jahren zu Korea-Reise bereit

ⓒYONHAP News

Vier von zehn Befragten in 21 Ländern sind bereit, innerhalb der nächsten drei Jahre nach Südkorea zu reisen.





Dies ergab eine Umfrage des Ministeriums für Kultur, Sport und Tourismus und der Koreanischen Zentrale für Tourismus (KTO). Befragt wurden im letzten Jahr 30.000 Personen ab 15 Jahren in 21 Ländern, aus denen in der Vergangenheit die meisten Touristen nach Südkorea kamen.





71 Prozent der Befragten hatten schon einmal eine Auslandsreise unternommen. 72,8 Prozent beabsichtigen, innerhalb der nächsten drei Jahre ins Ausland zu reisen. 19,4 Prozent waren schon einmal in Südkorea.





47 Prozent der Befragten haben die Absicht, innerhalb der nächsten drei Jahre Südkorea zu besuchen. Die Altersgruppe der Zwanziger stellte darunter mit 58,8 Prozent den größten Anteil. Es folgt die Altersgruppe der Dreißiger mit 58 Prozent.





In den Ländern Asiens und des Mittleren Ostens war der Anteil der Menschen, die Interesse an einer Koreareise haben, besonders hoch. An erster Stelle stehen die Philippinen. 80,4 Prozent der Befragten aus dem Inselstaat möchten eine Reise nach Südkorea unternehmen. Singapur und Vietnam folgten mit über 70 Prozent. Auch Hongkong, Malaysia, China, die Vereinigten Arabischen Emirate und Thailand verbuchten Anteile von über 60 Prozent.





Fast zehn Prozent der Befragten bevorzugten eine Reise nach Korea vor allen anderen Ländern. Darunter waren vor allem viele Frauen, Teenies und Befragte in ihren Zwanzigern. Die Begeisterung für Korea war bei den Vietnamesen am stärksten ausgeprägt. 28,2 Prozent der Befragten aus Vietnam wollen mehr als jedes andere Land, Südkorea besuchen. Es folgen die Philippinen mit 18 Prozent und Japan mit 15,4 Prozent.





Anlass für diesen Wunsch ist das Interesse an koreanischer Kultur und K-Contents oder koreanischen Kulturinhalten. 15,1 Prozent der an einer Reise nach Korea Interessierten nannten als Grund, dass es viel Kultur zu erleben gebe.





Seit April sind vollständig gegen das Coronavirus Geimpfte nach der Einreise in Südkorea von der Quarantänepflicht befreit. Das Ministerium erwartet einen Zuwachs bei der Zahl der Touristen aus dem Ausland, wenn im Mai die Zahl der Auslandsflüge wieder steigt.