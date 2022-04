SK Gruppe löst Hyundai Motor als zweitgrößtes Unternehmen ab

ⓒYONHAP News

Die Unternehmensgruppe SK hat in der Rangliste der größten südkoreanischen Konzerne nach dem Gesamtvermögen Hyundai Motor von Platz zwei verdrängt. IT-Unternehmen wie Kakao und Naver sind weiter auf Wachstumskurs und steigen im Ranking schnell auf.





Die Fair-Trade-Kommission gab am Mittwoch für dieses Jahr die Namen der Unternehmen bekannt, die zu einer Veröffentlichung von detaillierten Geschäftsinformationen verpflichtet sind. Demnach verfügen Samsung, SK, Hyundai Motor, LG und Lotte über das größte Gesamtvermögen. Das Ranking wird angeführt von Samsung mit einem Gesamtvermögen in Höhe von über 483,9 Billionen Won. SK rückte nun an die zweite Stelle mit mehr als 291,9 Billionen Won. Hyundai Motor folgt auf dem dritten Platz mit etwa 257,8 Billionen Won.





Es ist das erste Mal seit 2010, dass sich in der Rangliste der fünf größten Unternehmensgruppen die Platzierung ändert. Dies ist auf den Zuwachs des Umsatzes bei Halbleitern und die Übernahme von Intels NAND-Sparte durch SK Hynix zurückzuführen. SK Hynix konnte dadurch sein Gesamtvermögen um 20,9 Billionen Won steigern.





Am augenfälligsten ist der Wachstumstrend bei den IT-Unternehmen sowie Unternehmen der Branchen Schiffbau und Seetransport. Kakao ist um zwei Stufen, auf Rang 15 vorgerückt. Den Aufstieg verdankt Kakao größtenteils einer Kapitalerhöhung durch den Börsengang von Kakao Bank und Kakao Pay. Naver konnte sich um fünf Plätze verbessern und befindet sich jetzt auf Rang 22. Der Internetkonzern konnte durch Überschüsse in Geschäftsbereichen wie Suchdienst, Commerce, Fintech, Contents und Clouddienste sowie die Herausgabe von Aktien wichtiger Tochterfirmen sein Gesamtvermögen deutlich steigern.





Dank der Nachfrageerholung im Seetransport verzeichneten auch Seetransportunternehmen ein starkes Wachstum. Das Logistikunternehmen Hyundai Merchant Marine (HMM) steigerte sein Gesamtvermögen im Vorjahresvergleich auf das Doppelte, auf 17,7 Billionen Won, und rückte von Rang 48 auf Rang 25 vor. Die Containerreederei SM Line kam auf Platz 34.





Das Gesamtvermögen von 76 Großunternehmen, die dieses Jahr zur Offenlegung von detaillierten Geschäftsinformationen verpflichtet wurden, stieg trotz der Corona-Pandemie gegenüber dem Vorjahr um 281 Billionen Won (223 Milliarden Dollar). Die Umsätze verbesserten sich um 289 Billionen Won (229 Milliarden Dollar).