Regierung will von Russland-Sanktionen betroffenen Unternehmen helfen

Seit dem Beschluss Südkoreas, wegen des russischen Einmarsches in die Ukraine die Ausfuhr von nicht strategischen Gütern nach Russland einzuschränken, ist etwa ein Monat vergangen.





Südkoreanische Unternehmen hatten wegen dieser Maßnahme bisher nicht ernsthaft Schaden genommen. Da dennoch Einbußen vermeldet wurden, bemüht sich die Regierung bei Gesprächen mit den betroffenen Sektoren, deren Problemen Gehör zu schenken und Lösungen zu erörtern.





Das Ministerium für Industrie, Handel und Energie veranstaltete am Mittwoch ein Gespräch hierzu mit Vertretern von Verbänden einzelner Branchen. An dem Treffen hatten unter anderem das Institut für die Verwaltung von strategischen Gütern (Korea Strategic Trade Institute) KOSTI, das Büro für Außenhandelsförderung KOTRA und Organisationen von führenden Branchen wie Elektronik, Schiffbau und Automobile teilgenommen.





Handelsminister Yeo Han-koo sagte, er wisse um die Schwierigkeiten der Unternehmen wegen Südkoreas Beteiligung an Sanktionen gegen Russland als verantwortungsvolles Mitglied der internationalen Gemeinschaft. Er bitte die Unternehmen dennoch, den Regelungen Folge zu leisten. Die Regierung werde keine Bemühungen auslassen, um Schwierigkeiten für die Industrie vor Ort so weit wie möglich vorzubeugen und dafür Sorge zu tragen, dass die Unbequemlichkeiten für die Unternehmen so gering wie möglich bleiben.





Südkorea hatte 57 nicht strategische Güter bestimmt, deren Ausfuhren nach Russland und Belarus Beschränkungen unterliegen. Seit dem 26. März müssen Unternehmen, die diese Güter exportieren wollen, zuerst überprüfen lassen, ob ihr Produkt den Beschränkungen unterliegt und, sollte dies der Fall sein, anschließend eine Sonderausfuhrgenehmigung einholen.





Dem Ministerium zufolge wurde in dem einen Monat seit Inkrafttreten der Maßnahme in über 800 Fällen eine fachkundige Überprüfung beantragt. Davon wurde in nur zehn Fällen eine Ausfuhrgenehmigung beantragt. Dies deutet darauf hin, dass Unternehmen von sich aus die Exporte nach Russland drosseln.





Russland schränkt seinerseits die Einreise von Südkoreanern ein und verhängte gegen Südkorea Ausfuhrbeschränkungen. Betroffen sind 602 Artikel oder 0,6 Prozent der Importsumme.