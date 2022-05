zuhause Kochen für Dummies

ⓒ Getty Images Bank

Im Vergleich zu deutschen Billig-Discountern sind Lebensmittel in Korea ziemlich teuer. Erst im Großeinkauf werden sie erschwinglich. Viele Singles kaufen daher oft vorgefertigte Gerichte, die man zuhause nur mit heißem Wasser übergießen oder in der Mikrowelle erhitzen muss. Seit der Pandemie nahm diese Gewohnheit und damit auch der Markt für vorgefertigte Mahlzeiten rasant zu. Inzwischen gibt es online und in vielen Supermärkten immer ausgefeiltere Koch-Sets, meist „Meal Kit“ oder ähnlich genannt, wo die rohen Zutaten, Gewürze und Soßen getrennt voneinander in Plastik eingeschweißt verpackt sind und anhand einer mitgelieferten Kochanleitung selbst richtig gekocht werden müssen. Das ist nicht nur gesünder als Ramyeon oder Mikrowellen-Fertiggerichte, sondern einfach sehr praktisch, wenn man gar nicht richtig kochen kann.