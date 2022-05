Son Heung-min knackt mit 19 Saisontreffern alten Rekord

ⓒ YONHAP News

Son Heung-min von Tottenham Hotspur hat in der englischen Premier League seine Saisontreffer Nummer 18 und 19 erzielt. Am Sonntag, dem 35. Spieltag, traf Son im Heimspiel gegen Leicester City doppelt und trug damit zum 3:1-Sieg seines Teams bei.





Mit 19 Toren stellte der Fußballspieler einen neuen Rekord der meisten Tore in einer Saison in einer europäischen Liga durch einen Südkoreaner auf. Er übertraf damit auch Cha Bum-kun, der in der Saison 1985/86 in der deutschen Bundesliga 17 Tore geschossen hatte. In der 60. Minute traf Son mit einem Schuss aus der Drehung. In der 79. Minute entschied er die Partei mit einem Distanzschuss aus 20 Metern in den Winkel.





In der 22. Minute legte Son auch zur Führung durch Harry Kane auf. Gemeinsam waren die beiden als Duo an bisher 41 Toren direkt beteiligt. Etwa zehn Minuten vor Spielschluss wurde Son Heung-min bei einem Spielstand von 3:0 ausgewechselt. Beim Verlassen des Spielfelds erhielt er tosenden Applaus des Publikums.





Nach seinem 19. Saisontreffer liegt der Tottenham-Stürmer nur drei Tore hinter Mohamed Salah vom FC Liverpool, der in der aktuellen Saison bisher am häufigsten getroffen hat. Mit dem Sieg am Sonntag hat Tottenham gute Chancen, mindestens Tabellenvierter zu werden.

Mit einem Tor und einer Torvorlage in der UEFA Europa Conference League hat Son Heung-min bisher insgesamt für Tottenham 20 Tore erzielt und acht Tore vorbereitet.