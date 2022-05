Golferin Ko Jin-young Zweite bei Parlos Verdes Championship

ⓒ YONHAP News

Profigolferin Ko Jin-young hat bei der Parlos Verdes Championship den zweiten Platz belegt. In der finalen Runde des LPGA-Turniers im kalifornischen Parlos Verdes spielte die derzeitige Weltranglistenerste fünf unter Par. Mit einem Gesamtscore von neun unter Par bei 275 Schlägen platzierte sich die Südkoreanerin mit einem Abstand von einem unter Par hinter der Siegerin Marina Alex aus den USA.





Ko Jin-young war mit vier Schlägen Rückstand als Zwölfte auf die letzte Runde gegangen. In der ersten Hälfte dieser Runde konnte sie unter anderem mit einem Eagle an der sieben, vier Schläge wettmachen und zur Führungsgruppe aufschließen. An der 12 machte sie einen weiteren Schlag gut und setzte sich vorübergehend an die Spitze. An der 13 verlor sie jedoch gleich wieder einen Schlag und lag gleichauf mit Marina Alex, Lydia Ko und Hannah Green. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Wettbewerb zwischen Ko und Alex, die als erste auf neun unter Par kamen. Am Ende hatte die Amerikanerin die Nase vorn.





Für den zweiten Platz nahm Ko Jin-young ein Preisgeld in Höhe von 139.572 US-Dollar entgegen.

Landsmännin Park In-bee beendete das Turnier auf Platz 16 mit vier unter Par.