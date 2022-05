Marcos im philippinischen Präsidentschaftswahlkampf weiter in Führung

ⓒ YONHAP News

Auf den Philippinen findet am 9. Mai die Präsidentschaftswahl statt. Ferdinand Marcos jun. behauptete in der letzten Umfrage zum Präsidentschaftswahlkampf einen großen Vorsprung. Nach Medien vor Ort wie der Tageszeitung ´The Philippine Star´ führte Pulse Asia die Umfrage vom 16. bis 21. April bei 2.400 Personen durch. Marcos kann demnach mit 56 Prozent der Stimmen rechnen und würde mit klarem Vorsprung gewinnen.





Die amtierende Vizepräsidentin Leni Robredo, die als die größte Konkurrentin von Marcos gilt, fand 23 Prozent Unterstützung. Der frühere mehrfache Box-Weltmeister Manny Pacquiao könnte mit etwa sieben Prozent der Stimmen rechnen. Bei der vorangegangenen Pulse Asia-Umfrage belegte Marcos ebenfalls mit 56 Prozent Unterstützung den ersten Platz. Angesichts des guten Abschneidens von Marcos in den Umfragen wird nun allgemein mit seinem Wahlsieg gerechnet.





Einige politische Beobachter meinen aber auch, dass in der diesmaligen Umfrage der Aufwärtstrend von Robredo nicht berücksichtigt worden sei und man bis zum Schluss abwarten müsse. Der Politik-Analyst Temario Rivera sagte gegenüber Reuters, dass sich bei Wahlkampfveranstaltungen von Robredo in letzter Zeit Zehntausende von Menschen versammeln und mehrere Bürgermeister- und Gouverneur-Kandidaten ihre Unterstützung für Robredo erklärt haben.





Marcos, der Sohn des gestürzten Diktators, hat am 5. Oktober 2021 seine Präsidentschaftskandidatur angemeldet. Sein Vater regierte den südostasiatischen Inselstaat von 1965 bis 1986 diktatorisch, musste 1986 nach einem Volksaufstand das Land verlassen und starb drei Jahre später auf Hawaii. Auf den Philippinen wird am 9. Mai ein neuer Präsident sowie ein Vizepräsident gewählt. An dem Tag werden auch 13 Senatoren und 300 Abgeordnete gewählt, und auch die Kommunalwahlen finden am selben Tag statt. Die Zahl der Wähler beträgt diesmal insgesamt 67 Millionen.