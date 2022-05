Auch in Indonesien starben drei Kinder an akuter Hepatitis unklarer Herkunft

ⓒ YONHAP News

Auch in Asien werden hintereinander bei Kindern Fälle akuter Hepatitis unklarer Herkunft gemeldet, die in Europa und Nordamerika bei Kindern auftreten. Laut dem indonesischen Gesundheitsministerium sind in einem Krankenhaus in Jakarta drei Kinder in den letzten zwei Wochen nach einem Verdacht auf akute Hepatitis gestorben. Sie zeigten Symptome wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Gelbsucht, Fieber, Krampfanfälle und Bewusstlosigkeit.





Es wurde noch nicht offiziell als Teil des die Welt erfassenden mysteriösen Hepatitis-Ausbruchs bestätigt. Weitere Untersuchungen werden durchgeführt. Das Ministerium hat die Überwachung der Krankheit landesweit verstärkt und die Eltern dazu aufgefordert, ihre Kinder sofort zum Arzt zu bringen, wenn sie die Symptome beobachten.





Auch Singapur bestätigte kürzlich einen Verdachtsfall. Am 29. April sei ein zehn Monate alter Junge wegen akuter Hepatitis unbekannter Ursache ins Krankenhaus eingeliefert worden. Dem Jungen gehe es derzeit gut. Der Junge sei im vergangenen Dezember mit Covid-19 infiziert worden, die singapurische Gesundheitsbehörde berichtete jedoch, dass es keine Beweise für den Zusammenhang zwischen seiner akuten Hepatitis und Covid-19 gebe.





Bloomberg berichtete am 26. April, dass am 21. April in Japan, damit erstmals in Asien, ein möglicher Fall festgestellt worden sei. Die Weltgesundheitsorganisation ruft angesichts der steigenden Zahl solcher Fälle, bei denen herkömmliche Hepatitisviren nicht nachgewiesen werden, in der Welt zur Wachsamkeit auf. Mit Stand vom 21. April wurden in mindestens 12 Ländern 169 Fälle, darunter 114 in Großbritannien und neun in den USA, gemeldet.