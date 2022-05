Ausstellung zum 100. Geburtstag des Bildhauers Kwon Jin-gyu

Kwon Jin-gyu gilt als ein repräsentativer Künstler der modernen koreanischen Bildhauerei. Er hat nicht nur maßgeblich dazu beigetragen, das Niveau dieser Kunst in Korea zu heben, während seiner Studienzeit und Schaffensjahre in Japan hatte er auch einen wichtigen Einfluss auf die Entwicklung der modernen Kunst in Japan.

Kwon wählte bei seinen Arbeiten bevorzugt Schüler oder andere Menschen aus seinem Umfeld, die er gut kannte, als Vorlage aus. Viele seiner Skulpturen zeigen auch Tiere, wie zum Beispiel Pferde oder Hühner.

Das Seoul Museum of Art veranstaltet anlässlich des 100. Geburtstags des Künstlers eine Ausstellung seiner Werke.