Regisseur Park Hoon-jungs neuer Film „The Witch Part 2: The Other One“ feiert am 15. Juni Kinostart

Die Filmproduktionsgesellschaft NEW gab am 3. Mai bekannt, dass der neue Film des Regisseurs Park Hoon-Jung „The Witch Part 2: The Other One“ am 15. Juni in die Kinos kommt. Der Film ist der Nachfolger des ersten Teils „The Witch: Subversion“, der im Jahr 2018 originelle Action-Szenen und Weltanschauungen vorstellte. Im ersten Teil spielte Kim Da-mi die Hauptrolle. Im zweiten Teil spielt Shin Shi-ah, die durch ein Vorsprechen aus 1.408 Bewerberinnen ausgewählt wurde, die neue Hexe.