Tickets für Stray Kids’ Nordamerika-Auftritte alle vergriffen

ⓒ JYP Entertainment

Stray Kids wollen in Kürze ihre zweite Welttournee starten. Die Tickets für die sieben Auftritte in Nordamerika sind alle ausverkauft und daher haben die Sänger beschlossen, zwei weitere Auftritte zu geben.

Stray Kids werden also am 29. Juni ihre Konzertreihe in Nordamerika in Newark beginnen.

Der Vorverkauf begann am 22. April, aber alle Tickets waren in Windeseile vergriffen. Daher wollen sie nun am 28. Juni in Newark und am 10. Juli in Los Angeles ein zusätzliches Konzert veranstalten. Die Fans sind begeistert.

Stray Kids waren vor zwei Jahren und fünf Monaten erstmals auf Welttournee gegangen und daher waren die Fans schon sehr gespannt auf die Offline-Auftritte ihrer Idole.

Stray Kids haben am 18. März ihr Minialbum “Oddinary“ auf den Markt gebracht und das Lied „MANIAC“ setzte sich an die Spitze von US-Billboard 200.