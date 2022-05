Se So Neon veranstalten erste Nordamerika-Tour

ⓒ MAGIC STRAWBERRY SOUND

Die dreiköpfige Rockband Se So Neon hat vom 31. März bis 12. April ihre erste Nordamerika-Konzerttour erfolgreich beendet. Sie haben angefangen in New York insgesamt neun US-amerikanische Städte besucht. Etwa 5.000 Fans waren zu den Auftritten gekommen.

Beim Konzert wurden Lieder wie „Jayu“ und „Joke!“, die nicht nur von den Fans, sondern auch von vielen verschiedenen Medien hoch gelobt wurden, gesungen.

Als nächstes wollen Se So Neon im Mai am „The Great Escape“ Festival und am 2022 K-Music Showcase in Großbritannien teilnehmen.

In den letzten Jahren hat die Gruppe Se So Neon pausenlos Lieder veröffentlicht. Mit ihrer originellen Musik konnten sie schnell viele Fans gewinnen.