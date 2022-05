Kang Daniel kommt als erster Solosänger auf Grammy’s Press Play

ⓒ KONNECT Entertainment

Kang Daniel will wieder aktiv werden. Das erste Signal hierfür war der Sonderauftritt bei US Grammy’s Press Play At Home am 22. April.

Press Play ist eine Serie von Grammy, bei der man Live-Auftritte von globalen Stars online genießen kann. Die ausgewählten Künstler gelten als global einflussreich, dafür garantiert Grammy.

Bisher waren aus Südkorea BTS, Seventeen und und Kang Daniel bei Press Play vertreten. Mit Kang schaffte es erstmals ein Solosänger aus Südkorea in diesen erlesenen Kreis.

Bei Press Play hat der Sänger neue Performances zum Lied „Antidote“, das er im vergangenen Jahr veröffentlicht hatte, gezeigt. Grammy kommentierte, dass Kang Daniel im Mai neue Lieder veröffentlichen werde.

Die Fans waren angesichts dieser Nachricht natürlich sehr erfreut. Denn etwa ein Jahr lang war er als Sänger weniger aktiv.