Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ YONHAP News, Getty Images Bank

In Bezug auf den Kindertag weckte eine Trick Art-Grafik an der Fassade der Seoul-Bibliothek im Zentrum der Stadt die Aufmerksamkeit der Bürger. Das alte Gebäude des Seouler Rathauses wird seit 2012 als öffentliche Bibliothek genutzt. An der Fassade des Gebäudes befindet sich über dem Haupttor seit Juni 2013 eine große Tafel, auf der von der Stadt zu verschiedenen Anlässen passende Sprüche angebracht werden. Die Stadtverwaltung hat anlässlich des 100sten Kindertages diese Tafel kürzlich neugestaltet. Diesmal wurde neben dem Spruch ´Der Traum der Kinder ist die Zukunft Seouls´ eine Trick Art-Grafik angewendet, um den Blick der Kinder zu fesseln. Es sieht so aus, als ob ein kleines Mädchen aus der Ziegelfassade des Gebäudes herausragt und die Beobachter auf dem Seoul-Platz dazu aufruft, nach dem Traum zu suchen. Der neue Spruch und die Grafik bringen die Freude über den 100. Kindertag und die Hoffnung für die Zukunft zum Ausdruck. Der Inhalt steht mit der im vergangenen Monat gestarteten Veranstaltung ´Seoul-Platz fürs Lesen´ in Verbindung. Ein Mädchen, das in der Seoul-Bibliothek, einem Raum unbegrenzter Vorstellungskraft, zu einem gigantischen Wesen heranwuchs, und bei einem Versteckspiel für die Suche nach dem Traum die Menschen, die auf dem Seoul-Platz Bücher lesen, anspricht. Die Botschaft und die Trick Art-Grafik stießen bei den Netzbürgern auf gute Resonanz. Viele brachten die Hoffnung zum Ausdruck, dass sich die Erwachsenen gemeinsam um die Schaffung einer Kultur bemühen sollten, in der die Kinder ohne Einschränkungen von etwas träumen und diesen Traum frei in Erfüllung bringen können.





Der kommende Sonntag, der 8. Mai, ist der Elterntag. Weil es im Monat Mai den Kinder- und auch den Elterntag gibt, wird der Monat in Südkorea als Familienmonat bezeichnet. Zum Kinder- und Elterntag gehen viele Familien auswärts essen. Das Interesse der Netzbürger weckte eine Analyse eines Kreditkartenunternehmens, durch die man erfahren konnte, welche Speisen zum Familienessen am Kinder- und Elterntag beliebt waren. Das Unternehmen KB-Kookmin Card hat die Big Data der mit Kredit- bzw. Debitkarten dieses Unternehmens in den letzten vier Jahren im Monat Mai getätigten Zahlungen analysiert. Danach stellte sich heraus, dass die beliebtesten Gerichte zum Kinder- und Elterntag der Reihe nach Hummer und Krabben, Entenfleisch, Süßwasseraale und in Sojasoße eingelegte Krabben sind. Im Zeitraum vom 5. bis 8. Mai 2018 war der Umsatz der Kreditkartenzahlungen in den betreffenden Restaurants gegenüber dem Umsatz im Tagesdurchschnitt im Mai um mehr als 100 Prozent höher. Im selben Zeitraum stieg der Umsatz in sogenannten Familienrestaurants der westlichen Küche um 94 Prozent. Am 5. und 8. Mai 2020 nahm der Umfang der Kreditkartenzahlungen in Entenfleisch-Restaurants um 57 Prozent und in Restaurants für Hummer- und Krabbengerichte um 48 Prozent zu. Vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie stieg der Umsatz der Restaurants zum Kinder- und Elterntag 2018 und 2019 im Tagesdurchschnitt um 14 bis 52 Prozent. Am 5., 9. und 10. Mai 2020, also nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie, kletterte der Umsatz jeweils um 9, 22 und 14 Prozent. Die Umsätze zeigten vor und in der Corona-Zeit einen deutlichen Unterschied. Das Kreditkartenunternehmen rechnet damit, dass sich die Umsätze der Restaurants und Vergnügungsparks zum diesjährigen Kinder- und Elterntag auf das Niveau in den Jahren 2018 und 2019 erholen würden, weil praktisch alle Corona-Einschränkungen aufgehoben worden sind.





In der Corona-Zeit ging man weniger auswärts essen und kochte lieber zuhause. Dies führte zum Wachstum des inländischen Marktes für Speiseöl. Nach dem Marktforschungsunternehmen Euromonitor International Korea hatte der Inlandsmarkt für Speiseöl im vergangenen Jahr einen Umfang in Höhe von 530,8 Milliarden Won, umgerechnet rund 400 Millionen Euro. Damit stieg das Volumen gegenüber dem Vorjahr um 5,4 Prozent. 2016 lag der Marktumfang bei rund 374,3 Millionen Euro und zeigte seitdem stets einen Rückgang. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ist die Nachfrage nach zuhause zubereiteten Mahlzeiten gestiegen, so dass der entsprechende Marktumfang im Jahr 2020 wieder eine Steigerung zeigte und im vergangenen Jahr auch weiter wuchs. Nach Vertriebskanälen betrachtet, haben große Discounter mit 70,5 Prozent immer noch den größten Marktanteil. Dieser Wert ist jedoch im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 Prozentpunkte zurückgegangen. Währenddessen ist der Anteil der Online-Kaufhäuser und Convenience-Stores mit jeweils 16,2 und 5,3 Prozent um jeweils 0,9 und 0,4 Prozentpunkte nach oben geklettert. Kürzlich sind in Südkorea alle Corona-Einschränkungen abgeschafft worden. Daher rechnet man damit, dass sich der Gastronomie-Konsum wieder erholen wird. Zudem wird auch der Markt für Home-Meal-Replacement-Produkte weiter wachsen. Deshalb wird das drastische Wachstum des Speiseöl-Marktes in der nächsten Zeit etwas gebremst werden. Unter den in den Haushalten verwendeten Speiseölsorten zeigt vor allem Olivenöl ein auffälliges Wachstum. In der ersten Hälfte des vergangenen Jahres lag der Olivenöl-Umsatz umgerechnet bei 28,6 Millionen Euro und zeigte gegenüber demselben Vorjahreszeitraum eine Steigerung um 10 Prozent. Das Importvolumen von Olivenöl im vergangenen Jahr betrug rund 117,7 Millionen Dollar und stieg gegenüber dem Vorjahr um 37,3 Prozent. Auch im ersten Quartal dieses Jahres stieg das Importvolumen verglichen mit demselben Vorjahreszeitraum um 52,2 Prozent auf 34,4 Millionen Dollar, und die Nachfrage steigt tendenziell weiter. Der gestiegene Olivenöl-Verbrauch in Südkorea ist dem gestiegenen Interesse der Südkoreaner an gesundem Öl und gesundem Leben zu verdanken.