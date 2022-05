Zum Kindertag

Gagok가곡 ist ein traditionelles Musikgenre, welches die koreanische Sijo시조-Poesie mit Orchestermusik unterlegt. Im Gegensatz zu Volksliedern, die jeder singen kann, braucht man zum Singen von Gagok eine Ausbildung. Gagok wird idealerweise auch von einem Orchester begleitet, das sich aus Instrumenten wie Gayageum, Geomungo, Haegeum, Janggu und anderen zusammensetzt. Gagok-Lieder sind streng danach unterteilt, ob sie von Männern oder Frauen gesungen werden. Gagok-Sänger oder -Sängerinnen und ihre Begleitmusiker einzuladen, kostete viel Geld, weswegen Gagok-Lieder vor allem von wohlhabenden und adligen Menschen gehört wurden. Gagok-Sängerinnen haben meist sehr schöne Stimmen. Unser erstes Lied heute, ein Gagok, das von Frauen gesungen wird, trägt den Titel „Moraneun모란은“, “Pfingstrose“. Es beginnt mit den Worten: “Die Pfingstrose ist der König der Blumen, und die Sonnenblume ein treuer Untertan.“ In dem Lied werden noch viele weitere Blumen genannt, wie Lotusblumen, Chrysanthemen, Aprikosenblüten, Pflaumenblüten und Kürbisblüten, und sie alle werden mit verschiedenen Menschen verglichen.





Das Lied „Pfingstrose“ wird vom Jeongga-Chor AHRI gesungen, der aus Grund-, Mittel- und Oberschulschülerinnen besteht. Man denkt oft, dass die jungen Menschen von heute keine Gagok-Lieder mögen, da sie oft wesentlich getragener sind als die moderne koreanische Popmusik. Es ist deshalb schön zu sehen, dass diese jungen Mädchen traditionelle koreanische Lieder lernen, die selbst für Erwachsene schwierig sind. Es macht Hoffnung für die Zukunft dieses musikalischen Genres.





Unschuldige Lieder, gesungen von Lippen so schön wie Vögel, Blumen und Kirschen.

Das ist der Klang von Natur und Himmel.

Sie springen herum wie Tauben und Hasen,

ihr weiches Haar wehend im Wind.

Das ist der Anblick der Natur und ein Schatten des Himmels.

Hier gibt es keine Erwachsenen und keine ambitionierten Pläne.





Das ist ein Auszug aus dem Kindermagazin „Kinder“, welches erstmals 1923 von dem Kinderrechtsaktivisten Bang Jeong-hwan veröffentlicht wurde. Das koreanische Wort für Kinder ist „eorini어린이.“ Die meisten denken, dass eorini eine Abkürzung für „eorin ai어린 아이,“ ist, was „junges Kind“ bedeutet. Aber tatsächlich signalisiert die letzte Silbe i in „eorini“, dass jemand mit höherem Status angesprochen wird. Das Wort „eorini“ ist also eine honorative Anrede für Kinder, ein Symbol für die Überzeugung, dass auch ein Kind als ein eigenständiger Mensch respektiert werden sollte.





Der koreanische Kindertag wurde 1923 erschaffen, doch damals wurde er am 1. Mai gefeiert, nicht wie heute am 5. Mai. Auf einem Flugzettel, mit dem die Bevölkerung über die Einführung des Kindertages informiert wurde, gab es unter dem Titel „An die Erwachsenen“ einige Aufforderungen.





- Lügt Kinder nicht an.

- Benutzt Höflichkeitsformen gegenüber Kindern und sprecht immer mit sanfter Stimme.

- Sorgt für ausreichend Schlaf und Bewegung für die Kinder.

- Gebt Kindern rechtzeitig einen Haarschnitt und ein Bad.

- Lasst Kinder keine schlimmen Sachen sehen und schickt sie oft in den Zoo.

- Denkt nicht daran, sie zu verheiraten, sondern erzieht sie zu anständigen Menschen.





Wenn man sich diese Forderungen anschaut, waren die Kinder Anfang des 20. Jahrhunderts in einer sehr anderen Lage als heute. Die Aufforderung, Höflichkeitsformen für Kinder zu verwenden, lässt darauf schließen, dass sie damals nicht als eigenständige Menschen respektiert wurden. Heute werden viele Kinder wie kleine Prinzen und Prinzessinnen behandelt. Doch wenn man sich anschaut, wie sie mit Schulnoten und Prüfungsergebnissen bewertet werden, ist es auch heute fraglich, ob sie wirklich als Mensch respektiert werden. Wir sollten verstehen, dass nur dann, wenn unsere Kinder glücklich sind, auch wir eine glückliche Zukunft haben.





