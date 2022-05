Keine Maskenpflicht im Freien mehr

ⓒ YONHAP News

Die Maskenpflicht im Freien ist mit Wirkung ab Montag aufgehoben worden.





Die Maskenpflicht war in der Coronapandemie eine der wichtigsten Maßnahmen für den Infektionsschutz. Mit deren Aufhebung auf der Straße und in den Außenbereichen wurde ein entschlossener Schritt für die Rückkehr in den normalen Alltag getan. Beim Spazierengehen, auf Wanderwegen in den Bergen, beim Sportunterricht im Freien, Hochzeitsfeiern unter freiem Himmel und in Themenparks brauchen die Bürger keine Mundschutzmaske mehr zu tragen.





Für Kundgebungen, Konzerte und Sportveranstaltungen mit mindestens 50 Teilnehmern bleibt die Maskenpflicht im Freien aber noch bestehen. Personen mit möglichen Covid-19-Symptomen wie Fieber und Husten, Senioren und Ungeimpften wird außerdem dringend empfohlen, auch im Freien immer eine Maske zu tragen.





Als Grund für diesen Schritt nannte die Regierung die seit sechs Wochen sinkende Zahl der Corona-Neuinfektionen. Zudem sei durch Impfungen und überstandene Infektionen ein hohes Immunitätsniveau erreicht worden.





In Südkorea sinken in letzter Zeit die Corona-Fallzahlen auffallend schnell. In der Woche ab 25. April ging die Zahl der Neuinfektionen an einem Tag auf durchschnittlich etwa 54.000 zurück. Experten erwarten, dass die Zahl der täglichen Neuinfektionen innerhalb von drei Wochen um weitere 10.000 schrumpfen wird.





Die meisten Experten sind sich einig, dass trotz der Aufhebung der Maskenpflicht im Freien das Infektionsgeschehen weiter nachlassen werde, vorausgesetzt, dass keine neue Mutation des Virus nachgewiesen wird, die für einen neuen Ausbruch sorgen könnte.





Es gibt aber auch besorgte Stimmen. Sie warnen, dass 50.000 bestätigte Neuinfektionen an einem Tag kein niedriger Wert seien. Angesichts der Tatsache, dass es in der Bevölkerung viele nicht offiziell gemeldete Infizierte geben dürfte, werde die Aufhebung der Maskenpflicht im Freien die Übertragung des Virus begünstigen. Einige Experten sind der Ansicht, dass die Entscheidung für den Verzicht auf die Maskenpflicht im Freien voreilig gewesen sei.