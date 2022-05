„With You“ von Jimin fünf Tage in Folge auf Platz eins von Amazon

Das Lied „With you“ von Jimin, Mitglied von BTS, ist besonders bei Amazon sehr erfolgreich. Das Lied wurde am 24. April veröffentlicht und kam gleich bei Spotify, Tunes und weiteren wichtigen Musikcharts und -plattformen auf Spitzenplätze.

Gleich nach der Herausgabe erreichte das Lied „With You“ Platz eins von „Bestseller Digital Song Charts“, „Hot New Release Digital Music Songs“ und „Movers & Shakers Digital Music Songs“.

Die Instrumental-Version des Liedes kam dann gleich auf Platz zwei.

„With You“ ist aber nicht nur in den USA, sondern auch in England und Frankreich beliebt. Bei Amazon Frankreich „Music Best Seller“ sind die Lieder „With You“ und „With You Instrumental“ auf Platz eins und zwei vertreten.