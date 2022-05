IVE beenden Aktivitäten zu “Love Dive“

ⓒ STARSHIP ENT

Die Gruppe IVE befindet sich wohl im Zenit ihrer Karriere. Mit dem Auftritt in einer Musiksendung am 1. Mai haben sie nun ihre vierwöchigen Aktivitäten mit dem Lied „Love Dive“ erfolgreich beendet.

Ihre zweite Single „Love Dive“ wurde am 5. April veröffentlicht, was eine Rückkehr nach nur vier Monaten war. Als sie das Lied in Musiksendungen vorstellten, wurden sie gleich zu Superstars. Die Choreographie und der Refrain kamen bei den Fans sofort gut an.

Sie besetzten sechs Mal den Spitzenplatz von Musiksendungen und auch das Musikvideo wurde auf YouTube fast 70 Millionen Mal gesehen. Auf Tiktok läuft eine “Love Dive”-Challenge.

Auch ausländische Medien sind auf die Girls aufmerksam geworden. Daher ist nicht nur das neue Lied „Love Dive“, sondern auch ihr Debütlied „Eleven“ wieder auf verschiedenen internationalen Musikplattformen gefragt.