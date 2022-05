Leuchtende Laternen zu Buddhas Geburtstag

ⓒ KBS WORLD Radio

Buddhas Geburtstag wird in Korea am achten Tag des vierten Mondmonats gefeiert, der dieses Jahr auf den 8. Mai fällt. Die Feierlichkeiten beginnen aber schon früher. Etwa einen Monat vor dem Geburtstag werden landesweit auf öffentlichen Plätzen, an Straßen und in Tempeln Laternen angezündet, um den besonderen Tag im Voraus anzukündigen und um das Wohl der Gesellschaft zu beten. Das größte Highlight unter den Festlichkeiten zu Buddhas Geburtstag ist das Laternenfest, das seit 2020 auch UNESCO-Welterbe ist. Der große Laternenumzug in Seoul ist zwar schon vorbei, aber bis zum Wochenende kann man noch bunte Laternen in der Stadt besichtigen.