Masken der Gewohnheit

Pünktlich zum Maibeginn zeigte das Frühlingswetter im Südkorea sein schönstes Gesicht. Ganz anders dagegen die KoreanerInnen, denn trotz Aufhebung der Maskenpflicht im Freien bleiben ihre Gesichter verhüllt. Ende April war sogar die Gefährlichkeit von Covid-19 um eine Stufe herabgesenkt worden, Omikron gilt nun offiziell als weniger gefährlich als SARS oder MERS. Da auch die Infiziertenzahlen kontinuierlich schrumpfen, scheint das Aufbehalten der Mund-Nasen-Bedeckung mehr Gewohnheit als Notwendigkeit zu sein. Denn in der Gastronomie zum Beispiel fallen die Masken ebenso schnell wie die Hemmungen vor überfüllten Restaurants. Und in Kinos und Sportstadien darf jetzt auch wieder gefuttert werden, und plötzlich sind Kinofilme wieder ausverkauft. Vielleicht braucht es in Korea einen Film- oder Popstar als Idol der Maskenfreiheit?