Asienspiele in Hangzhou werden verschoben

Vor dem Hintergrund der andauernden Verbreitung des Coronavirus sind die Asienspiele in China verschoben worden. Laut dem chinesischen Sender CCTV teilte der Olympische Rat Asiens (OCA) am vergangenen Freitag mit, dass die Asienspiele, die vom 10. bis 25. September in Hangzhou stattfinden sollten, verschoben worden seien. Ein neues Datum wurde noch nicht genannt.





Der Grund für die Verschiebung ist offenbar die derzeitige Pandemielage in China. Hangzhou liegt 180 Kilometer von der Metropole Shanghai entfernt, in der wegen der Verbreitung des Coronavirus seit Wochen ein strenger Lockdown gilt.





Athleten und Sportverbände müssen sich den neuen Begebenheiten anpassen. Vom koreanischen Sport- und Olympiakomitee hieß es, dass man mit einer Verschiebung der Asienspiele nicht gerechnet habe. Da ein neues Datum noch nicht genannt wurde, sei es auch schwierig, unverzüglich Pläne für die nächsten Vorbereitungen zu treffen. Das Komitee hat vor, auf den neuen Termin zugeschnittene Vorbereitungen zu treffen, sobald es eine offizielle Mitteilung durch den OCA erhalten hat.





In den Sportarten, für die bereits die nationale Auswahl für die Asienspiele feststeht, herrscht Verwirrung. Wegen der Altersgrenze müssten eventuell die Teilnehmer neu ausgewählt werden, sollten die Spiele um ein Jahr verschoben werden. Für junge Athleten ist dies eine empfindliche Angelegenheit, da für sie auch die mögliche Befreiung vom Wehrdienst auf dem Spiel steht.





Im Fußball liegt die Altersgrenze für eine Teilnahme an den Asienspielen bei 23 Jahren. Pro Mannschaft werden drei Wildcards vergeben. Nach einer einjährigen Verschiebung könnte die Altersgrenze, wie bei den Olympischen Spielen in Tokio, um ein Jahr angehoben werden. Der Fußball-Nationaltrainer für die Asienspiele, Hwang Sun-hong, sagte, er werde sich in Absprache mit dem Fußballverband um eine reibungslose Vorbereitung bemühen, sobald konkrete Angaben zum Teilnehmeralter und neue Regelungen vorliegen.





Die Korea Baseball Organisation, KBO, hat eine eigene Altersgrenze für die Teilnahme an den Asienspielen festgesetzt, um einen Generationswechsel in der Nationalmannschaft zu bewirken. Die Auswahl unter Trainer Ryu Joong-il wird sich aus 21 Spielern unter 25 Jahren oder solchen, die weniger als drei Jahre bei einem Profiverein sind, sowie drei Spielern, die über eine Wild Card ausgewählt werden, zusammensetzen. Sollten die Asienspiele um ein Jahr verschoben werden, fänden die World Baseball Classic, WBC, vor den Asienspielen im März nächsten Jahres statt. Da bei den WBC die weltbesten Spieler antreten, müsste die Mannschaft neu aufgestellt werden.