Animationsfilm „Chun Tae-il“ zum Fantasia International Film Festival eingeladen

Der südkoreanische Animationsfilm „Chun Tae-il“ aus dem Jahr 2020 ist in die Wettbewerbskategorie des 26. Fantasia International Film Festival eingeladen worden. Dies teilte die Produktionsgesellschaft Myung Films am 9. Mai mit. Der Film erhielt zuvor auch die Einladung in die Wettbewerbskategorie des 46. Annecy International Animation Film Festival, das im Juni 2022 im französischen Annecy stattfindet und als die Filmfestspiele von Cannes in der Animationsszene bezeichnet wird.

Das 26. Fantasia International Film Festival findet vom 14. Juli bis 3. August in Montreal in Kanada statt. Im Jahr 2012 erhielt der südkoreanische Animationsfilm „The King of Pigs“ des Regisseurs Yeon Sang-ho bei diesem Festival den Satoshi Kon Award for Excellence in Animation.

Der Animationsfilm „Chun Tae-il“ des Regisseurs Hong Jun-pyo basiert auf einer authentischen Geschichte und erzählt vom Leben von Chun Tae-il, der 1970 hart gegen die unfairen Arbeitsbedingungen in Korea gekämpft und dafür sein Leben geopfert hatte.