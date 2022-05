Park Chan-wooks neuer Film „Decision to Leave“ kommt am 29. Juni ins Kino

„Decision to Leave“, der neue Film des international bekannten südkoreanischen Regisseurs Park Chan-wook, feiert am 29. Juni seinen Kinostart in Südkorea. Park, der vor allem mit seinem Film „Oldboy“ aus dem Jahr 2003 weltweit viele Fans gewinnen konnte, ist in diesem Jahr mit seinem neuen Film zum vierten Mal in den Wettbewerb des Filmfestivals von Cannes eingeladen worden. Die diesjährigen Filmfestspiele von Cannes finden vom 17. bis 28. Mai statt.

Der Film „Decision to Leave“ mit Park Hae-il und Tang Wei in den Hauptrollen handelt von einem Detektiv, der sich bei Ermittlungen in die Witwe eines vermeintlichen Unfallopfers verliebt.