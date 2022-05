Stickerei in Nordkorea

ⓒ YONHAP News

Anfang Januar berichtete die offizielle nordkoreanische Zeitung Rodong Sinmun über Mitglieder des Pjöngjanger Stickerei-Instituts, die Stickerei-Kunstwerke mit nationalen Symbolen als Motiven herstellten. Es kommt häufig in Nordkorea vor, dass die staatlichen Medien Artikel über das Sticken schreiben. Das Sticken gilt als eine der wichtigsten Formen der Handarbeit des Landes, und Stickereiprodukte zählen zu den wichtigen Exportgütern. Auch wird die Stickerei als Mittel der ideologischen Unterweisung benutzt. Nordkorea erklärte die Stickerei 2016 zu einem immateriellen Kulturerbe. Sie hat somit für das Land eine besondere Bedeutung. Auch das technische Niveau der nordkoreanischen Stickerei ist sehr hoch. Mehr darüber erfahren wir von Jang Kyung-hee von der Abteilung für den Erhalt des kulturellen Erbes an der südkoreanischen Hanseo-Universität. Jang besuchte 2005 und 2006 Nordkorea, als sie eine innerkoreanische Ausstellung für traditionelle Handarbeiten vorbereitete:





Handgearbeitete Stücke der Stickerei sind in Nordkorea sehr populär. In dem Land, das nur über wenige Ressourcen verfügt, können die Menschen kleinere Kunstwerke schaffen, solange sie eine Sticknadel, Garne und kleine Kleidungsstücke haben. Diejenigen, die in der Nadelarbeit gut sind, können Künstlerinnen werden. Im späten 19. Jahrhundert waren Stickarbeiten in Korea um zehn Mal teurer als Gemälde. In modernen Zeiten, als die Koreaner westliche Kunst kennen lernten, galt Stickerei als Teil des traditionellen Handwerks zur Herstellung kleiner Dinge, wie etwa eines kleinen Beutels. In Nordkorea genießt die Stickerei eine hohe Wertschätzung, weil sie auch zur Förderung des Personenkults für den Machthaber benutzt wird. Ich denke, dass sie auch eine Rolle dabei spielte, die innnere Einheit zu stärken.





Moderne Stickerei wurde von der ersten Frau des früheren nordkoreanischen Staatschefs Kim Il-sung, Kim Jong-suk, eingeführt. Sie heiratete Kim Il-sung 1940 und starb 1949 bei der Geburt eines Kindes. In Nordkorea wird Kim Jong-suk, die früher einer anti-japanischen Guerillatruppe angehört haben soll, als Pionierin für die Reformierung der koreanischen Stickereikunst verehrt:





Als Mitglied der koreanischen Volks-Revolutionsarmee machte Kim Jong-suk zusammen mit anderen weiblichen Mitgliedern Taschentücher, Flaggen und Schals für Soldaten. Die Produkte galten jedoch meistens als militärische Ausrüstung, so dass mehr Gewicht auf ihre Praktikabilität als auf künstlerische Werte gelegt wurde. Ein kleines Taschentuch, das sie zum Beispiel 1937 anfertigte, war einfach nur mit Mustern von rosafarbenen Azaleenblüten geschmückt. Weil Kim Il-sung die Azalee als wichtige Blume des Landes pries, galt das “Azalee des Vaterlands” genannte Taschentuch als wichtiges Kunstwerk.





Nach der Befreiung Koreas von der japanischen Kolonialherrschaft 1945 machte Kim Jong-suk Vorschläge für die nordkoreanische Stickerei. In Nordkorea werden Flaggen, auf denen Buchstaben gestickt sind, als wichtig für die Propaganda erachtet. Kim produzierte verschiedene Flaggen, darunter militärische Flaggen für die koreanische Volksarmee. Sie gründete 1947 ein Stickerei-Institut mit dem Zweck, die entsprechenden Techniken zu fördern und nordkoreanischen Frauen zu helfen, eine Karriere zu machen und wirtschaftlich aktiv zu sein:





In Nordkorea mussten Frauen ähnlich wie Männer hart arbeiten, nachdem sie ihre Kinder in die Kinderkrippe oder Kindergärten geschickt hatten. Frauen konnten dagegen relativ einfach durch Nadelarbeiten Geld verdienen. Ich denke, dass ist ein Grund für das Stickerei-Institut. Am Anfang war es einfach strukturiert, es gab eine Managerin, eine Designerin, etwa sechs Stickerinnen und eine Arbeitskraft für Holzarbeiten, die Rahmen herstellte. Doch die Zahl der Angestellten erhöhte sich schrittweise, und die Zahl der Stickerinnen stieg auf 30.





Das Institut produzierte anfangs kleine Artikel für den Alltag und dekorative Stücke. Besonders talentierte Stickerinnen begannen damit, Bilder von Kim Il-sung zu schaffen. Dadurch stärkte das Institut seine Stellung:





In Nordkorea wird der oberste Machthaber auch als Nummer Eins genannt, und sein Portät ist das Porträt Eins. Zwischen 1968 und 1974 stellte Nordkorea 14 Stickereiarbeien mit Porträt Eins her. Als Kim Il-sung in den 60er Jahren Baustellen, Kraftwerke oder Minen besuchte, wurde er von den Arbeitern bejubelt. Künstler schufen Bilder von diesen Szenen und sandten sie zum Stickerei-Institut, wo Spezialistinnen Arbeiten auf der Grundlage der Bilder anfertigten. In den 70er Jahren beschrieben Stickerei-Stücke zu Porträt Eins die Szenen von Kim Il-sung mit Kindern oder von dem Machthaber, wie er in einem Garten sitzt und Zeitung liest, da er als oberster Anführer und Vater der Nation angesehen wurde.





1948 wurde die Einrichtung in Zentrales Stickerei-Institut, 1953 in Nationales Stickerei-Institut und 1958 in Pjöngjanger Stickerei-Institut umbenannt. Es zog 1978 in ein neues Gebäude am Fluss Potong um, wo es sich noch heute befindet:





Ich reiste 2005 und 2006 nach Nordkorea, um eine innerkoreanische Ausstellung für traditionelle Handarbeit vorzubereiten. Damals arbeiteten etwa 200 Nordkoreanerinnen, Künstlerinnen und Studierende eingeschlossen, im Stickerei-Institut für die Veranstaltung. Sie stickten Buchstaben auf Flaggen und verschiedene Muster auf kleine Artikel oder arbeiteten an komplizierteren Werken. In Nordkorea konnten Frauen, die über Stickerei-Fähigkeiten verfügten, wirtschaftliche Unabhängigkeit erlangen, und diejenigen, die am Institut ausgebildet wurden, konnten im ganzen Land arbeiten. Ich fand heraus, dass das Institut Arbeiten auf der Grundlage von Bildern schuf, die von Künstlern gemalt wurden, und die zu Kunstwerken wurden, bevor sie sie verkauften.





Das Stickerei-Institut veranstaltete gemeinsame Treffen, um die Arbeiten zu bewerten und die Qualität zu verbessern. Während verschiedene Stickerei-Techniken und Anwendungsmethoden eingeführt wurden, begann das Institut damit, auf den künstlerischen Wert mehr Gewicht zu legen. Handwerkerinnen des Instituts schufen Arbeiten für mehrere Ausstellungen, auch für solche im Ausland. Als Folge davon diente Nordkoreas Stickereikunst auch als Deviseneinnahmequelle:





Nordkoreanische Bilder zeichnen sich durch einen hohen Grad an Realismus aus. Das Gleiche gilt für Stickerei-Arbeiten. Das Land nutzt verschiedene Stickerei-Techniken. Das Handwerk ist so ausgefeilt, dass etwa ein Hundehaar auf einem Stickerei-Stück so aussieht, als wenn es durch den Wind fortgeblasen wird, und ein Vogel sieht so aus, als ob er sich bewegt. Die Stickerei-Arbeiten sind sogar realistischer als Fotos. In den 60er Jahren gewannen nordkoreanische Stickerei-Arbeiten erste und zweite Preise bei Wettbewerben in Bulgarien, Rumänien und der Tschechoslowakei. Heute werden sie nach wie vor als erstklassige Produkte anerkannt, weil sie auf lebendige Art und Weise berühmte Staatsführer darstellen.





Eine der bekanntesten Künstlerinnen am Pjöngjanger Stickerei-Institut war Ri Won-in. Sie begann 1954 als Lehrerin des Instituts. Sie erhielt 1962 als erste Künstlerin den Ehrentitel einer “Verdienten Künstlerin”. 1982 wurde sie zur “Volkskünstlerin” ernannt. Sie schuf ein monumentales Werk, das Kim Il-sungs revolutionäre Aktivitäten zeigen sollte. Eine ihrer Vorzeigearbeiten hieß “Tiger”, die 1965 entstand. Die Künstlerin war für den gesamten Produktionsprozess vom Design bis zur Stickerei verantwortlich:





Tiger in koreanischer Volkskunst sind niedlich und lustig, während das Tier in der Arbeit Ris eher furchterregend ist. Das Bild wurde von einem realen Tiger in einem Zoo inspiriert, der einem vorbeigehenden Bullen mit lautem Gebrüll und großen Augen hinterherschaute. Das Bild der wilden Kreatur passt zum sozialistischen Realismus Nordkoreas. Ris “Tiger” verlieh der einheimischen Stickerei-Szene neue Impulse. Das Niveau des Werks ist hoch, soweit es um Stickerei-Techniken geht. Der Tiger schaut so realistisch und dynamisch aus, als ob eine Dimension hinzufügt wird. Die glitzernden Seidengarne werden gebraucht, um einen alten Baum zu zeigen. Das lebensnahe Design, das mit dem lebendigen Bild des Tigers auf der Grundlage der feinen Stickerei-Fähigkeiten harmonisiert, brachte die nordkoreanische Stickerei auf ein höheres Niveau.





Auch die Stickerei-Abteilung des Mansudae-Kunststudios bildet Stickerei-Künstlerinnen aus und produziert entsprechende Arbeiten. Das Kunststudio wurde Ende der 1950er Jahre gegründet, um die Chollima-Statue zu errichten, die die “Chollima-Bewegung” zur Förderung des wirtschaftlichen Aufstiegs symbolisieren sollte. Chollima ist der Legende nach ein geflügeltes Pferd. In den 70er Jahren entwickelte sich das Studio zu einem Zentrum der Kunstproduktion, das alle Bereiche umfasste, von der traditionellen Tuschemalerei über Industriekunst bis zur Stickerei und anderen Handarbeiten. Später richtete das Studio den Fokus auf Propagandaprojekte, um die monolithische Partei-Ideologie aufzubauen. Einige Spezialistinnen des Pjöngjanger Stickerei-Instituts wurden zum Mansudae-Kunststudio entsendet:





Einer der wichtigsten Zwecke des Pjöngjanger Stickerei-Instituts war es, Frauen in Nadelarbeiten auszubilden und ihnen zu helfen, finanziell unabhängig zu sein. Das obere ein Prozent der Mitglieder, einschließlich derer, die das Niveau einer Volkskünstlerin erreichten, wurden an das Mansudae-Kunststudio entsendet, um an einem Projekt über Kim Il-sung und seine Juche-Ideologie mitzuarbeiten.





Experten stimmen darin überein, dass die nordkoreanische Stickerei ein hohes technisches Niveau hat. Doch gilt es zugleich als Defizit, dass das Land kein wirkliches Interesse an der wahren Natur des Handwerks hat, sondern es eher als Devisenquelle und für die ideologische Erziehung nutzt:





Zahlreiche nordkoreanische Stickerei-Arbeiten, die in Kunstausstellungen gezeigt werden, zeigen ausländische Kinder oder drollige Hunde. Sie sollen offenbar ausländische Käufer anlocken, anstatt persönliche Gefühle ausdrücken. Das heißt, Nordkorea hat Deviseneinnahmen im Sinn. Um Arbeiten von höherem Niveau oder Kunst zu schaffen, die für immer Bestand hat, sollte das Land nach meiner Ansicht in seinen Stickerei-Stücken einige philosophische Elemente einfließen lassen.





In Südkorea ist die Stickerei zu einem Teil des nationalen immateriellen Kulturerbes erklärt worden. Auch die nordkoreanische Stickerei wird als nicht-materielles Kulturerbe klassifiziert. Süd- und Nordkorea könnten kulturelle Homogenität durch einen bilateralen Austausch ihres Kulturerbes einschließlich der Stickerei wiederherstellen. Die traditionelle koreanische Sportart des Ringens, oder Ssireum, wurde nach der gemeinsamen Berwerbung durch beide Koreas in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Das Gleiche könnten beide Länder auch für die Stickerei anstreben.