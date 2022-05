Ungewöhnliche Kinos für Film-Fans

ⓒ Getty Images Bank

In den letzten Wochen wurden auch in Korea die Corona-Regelungen gelockert, und seit Ende April kann man in koreanischen Kinos beim Filmschauen auch wieder Popcorn und andere Snacks essen. Es ist also an der Zeit, dass wir uns einmal anschauen, welche besondere Kino-Angebote den Film-Fans in Korea zur Auswahl stehen. Dieses Mal stellen wir einige Kinos mit besonderen Sitzen, eins mit einem außergewöhnlichen Ausblick und eins im Retro-Stil vor.