Golfer Lee Kyoung-hoon verteidigt Titel auf PGA-Tour

Profigolfer Lee Kyoung-hoon hat auf der PGA-Tour das zweite Jahr in Folge die AT&T Byron Nelson gewonnen.





Der Südkoreaner spielte in der finalen Runde des Turniers in Texas neun unter Par und siegte mit insgesamt 26 unter Par. Für den Sieg nahm er ein Preisgeld in Höhe von 1.638.000 Dollar entgegen.





Lee hatte im Mai letzten Jahres bei diesem Turnier seinen ersten PGA-Sieg gefeiert. Er ist damit der erste südkoreanische Profigolfer, der auf der PGA-Tour einen Turniertitel verteidigen konnte.