„With You“ von Jimin international beliebt

Das Lied “With You” von Jimin ist nicht nur in Korea, sondern derzeit überall auf der Welt höchst beliebt.

Das Lied steht in den Rias Top Streaming Charts von Singapur auf Platz acht, der höchste Rang von allen koreanischen OST-Songs.

Aber nicht nur in asiatischen Ländern, sondern auch in Europa kann man das Lied auf guten Rängen von Musikcharts wiederfinden.

In den Niederlanden rangiert das Lied auf Platz 34, in Ungarn auf Platz zwei und in Deutschland auf Platz acht.

Als das Lied “With You“ veröffentlicht wurde, erreichte es in kürzester Zeit den Spitzenplatz der iTunes Top Song Charts von 100 verschiedenen Ländern.