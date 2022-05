KCON 2022 Premiere in Seoul war ein Erfolg

ⓒ CJ ENM

Die KCON 2022 Premiere in Seoul hat am 7. und 8. Mai erfolgreich in Seoul stattgefunden und hat damit das Interesse an weiteren Veranstaltungen in Japan und den USA geweckt. Bevor das richtige KCON-Festival organisiert wurde, hat man eine Premiere veranstaltet und das mit großem Erfolg.

KCON Premiere wurde in Hybrid-Form konzipiert, die Fans konnten somit persönlich zum Veranstaltungsort kommen, oder auch in digitaler Form mit dabei sein. Interessierte aus 159 Ländern waren offline zugeschaltet und haben die gute Stimmung miterlebt.

Weitere Premieren wird es am 14. und 15. in Japan sowie am 20. und 21. Mai in Chicago und LA geben. Damit alle auf ihre Kosten kommen, wollen sich die KCON-Organisatoren spannende Hybrid-Konzepte ausdenken.