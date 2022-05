Elektro-Busse in Seoul: kleiner Fahrbericht

ⓒ YONHAP News

Wer wie ich regelmäßig mit dem Bus durch Seoul fährt, wird längst bemerkt haben, dass immer mehr der alt eingefahrenen, nicht selten veralteten Busse durch moderne Elektro-Fahrzeuge ersetzt wurden und zunehmend werden. Die Anzahl von E-Bussen wuchs in den vergangenen Jahren stetig, letztes Jahr fuhren bereits über 18 Prozent aller Busse in Südkorea per Akku-Ladung. Fast zwei Drittel davon stammen aus einheimischer Produktion, der Rest aus China. Ein E-Bus ist in der Anschaffung mit rund 380 Millionen KRW nicht gerade billig, spart aber pro Jahr rund 12,6 Millionen KRW ein. Die ganze Branche ist ein Zukunftsmarkt; höchste Zeit also, einmal darüber zu sprechen, wie es sich denn in so einem Elektro-Bus fährt.