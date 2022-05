Sri Lanka: Wahrscheinlich erster Zahlungsausfall in dieser Woche

ⓒ YONHAP News

Bloomberg News berichtete gestern, dass der in seiner bisher schlimmsten Wirtschaftskrise steckende südasiatische Inselstaat Sri Lanka in dieser Woche erstmals in die Zahlungsunfähigkeit rutschen werde. Die Gnadenfrist für Zinszahlungen in Höhe von 78 Millionen Dollar für zwei Auslandsanleihen, die jeweils 2023 und 2028 fällig sein werden, läuft am 18. Mai aus. Wenn Sri Lanka bis zu diesem Datum die Zinsen nicht zahlt, werde das Land für zahlungsunfähig erklärt.





Der Inselstaat hatte am 12. April die Rückzahlungen und die Begleichung von Zinsen vorerst eingestellt, weil er seine hohen Kreditschulden im Ausland nicht mehr bedienen kann. Er wollte mit Kreditgebern verhandeln, um seine Schulden zu restrukturieren. Die Auslandsschulden Sri Lankas belaufen sich auf insgesamt 51 Milliarden Dollar. Finanzminister Ali Sabry teilte am 4. Mai vor dem Parlament mit, dass die verfügbaren Devisenreserven kaum 50 Millionen Dollar betragen.





Die Devisenreserven, die Ende 2019 7,6 Milliarden Dollar betrugen, seien Ende März dieses Jahres auf 1,9 Milliarden Dollar gesunken. Nach Analysen von Banken wie JPMorgan Chase & Co. betragen die Auslandsschulden, die Sri Lanka in diesem Jahr begleichen muss, etwa sieben Milliarden Dollar. In den nächsten fünf Jahren werden insgesamt rund 25 Milliarden Dollar Auslandsanleihen fällig.





Die Ratingagentur Standard and Poor´s hat das Rating für die Kreditwürdigkeit von Sri Lanka Ende des vergangenen Monats auf „Selective Default(SD)“ oder teilweisen Ausfall herabgesenkt. Der Inselstaat, der stark auf die Tourismusindustrie angewiesen ist, lieh sich vor allem von China Geld für Infrastrukturprojekte. In dieser Lage haben der Oster-Terror im April 2019 und auch die Corona-Pandemie das Land in die schlimmste Wirtschaftskrise seit seiner Unabhängigkeit im Jahr 1948 getrieben.