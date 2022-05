China: Wegen umfangreicher PCR-Tests Testhelfer stark gefragt

ⓒ YONHAP News

In China werden aufgrund der Covid-19-Ausbreitung umfangreiche PCR-Tests durchgeführt. Daher sind dort Testhelfer stark gefragt. Laut der Chinesischen Volkszeitung gestern haben rund 80 chinesische Krankenhäuser und Institutionen, die kürzlich bei der Zeitung eine Stellenanzeige für PCR-Testhelfer aufgaben, die Bezahlung für sie bis auf 2.000 Yuan, rund 295 Dollar am Tag, erhöht.





Es gibt auch Institutionen, die bereits als Tagelohn für Testhelfer 1.500 Yuan bezahlten. Der Monatslohn liegt zwischen 12.000 und 15.000 Yuan. In Shanghai gab es auch Stellenangebote für 20.000 Yuan, rund 2.950 Dollar im Monat. Das durchschnittliche Monatsgehalt in Peking und Shanghai liegt bei etwa 8.000 Yuan und in den meisten anderen Städten bei 6.000 Yuan. Verglichen damit ist die Bezahlung für Corona-Testhelfer sehr hoch.





Wegen des großen Wettbewerbs um die Sicherstellung des Testpersonals gibt es auch Kliniken, die bahnbrechende Arbeitsbedingungen anbieten. Zum Beispiel, dass es keine Überstunden gebe, dass Unterkunft und Verpflegung angeboten werden, oder dass sogar Reisen und Aktienoptionen angeboten werden. Dies hat damit zu tun, dass in den meisten Regionen Chinas PCR-Tests im Alltag unverzichtbar geworden sind.





Wer sich in China bewegt, braucht ein negatives PCR-Testergebnis, das weniger als 48 Stunden alt ist. Deshalb muss man alle zwei Tage einen PCR-Test machen. Das gilt selbstverständlich, wenn es in der Region Corona-Infizierte gibt, aber auch wenn in der Nachbarregion Infektionen gemeldet werden, werden alle Bewohner getestet. Einer Analyse von Shanghai Securities zufolge müssen aufgrund der Steigerung der Nachfrage nach PCR-Tests in ganz China 750.000 PCR-Teststellen neu eingerichtet werden und damit werden mehr als eine Million Testhelfer gebraucht.